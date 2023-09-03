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Папа римский обратился к народу Китая на службе в Монголии

Даниил Сотников
3 сентября 2023 г.

Франциск поприветствовал "благородный китайский народ" и призвал китайских католиков "быть хорошими христианами и хорошими гражданами".

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Папа римский Франциск во время службы в столице Монголии Улан-Баторе
Папа римский Франциск во время службы в столице Монголии Улан-БатореФото: Louise Delmotte/AP/picture alliance

Папа римский Франциск во время службы в столице Монголии Улан-Баторе, где он находится с визитом, неожиданно обратился к населению Китая и участвовавшим в мессе католикам из КНР, сообщает агентство KNA в воскресенье, 3 сентября.

По окончании службы папа пригласил к алтарю двух епископов из Гонконга и обратился к народу Китая, отойдя от сценария мессы, пишет агентство. Понтифик поприветствовал "благородный китайский народ" и призвал китайских католиков "быть хорошими христианами и хорошими гражданами", пишет KNA.

Несмотря на правительственный запрет на службу, в Монголию приехали около 100 верующих из Китая. Большинство из них скрывали лица с помощью медицинских масок и солнцезащитных очков, чтобы их не могли распознать с помощью технологии распознавания лиц, отмечает агентство.

Франциск обратился к руководству КНР на пути в Монголию

На пути в Монголию папа, пересекая на самолете воздушное пространство Китая, направил приветственное послание председателю КНР Си Цзиньпину. Пекин в ответ заявил, что хотел бы укрепить "взаимное доверие" с Ватиканом. "Китай готов к дальнейшему сотрудничеству с Ватиканом, к участию в конструктивном диалоге и улучшению взаимопонимания", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Пекин и Ватикан не поддерживают дипломатические отношения с 1951 года, поскольку коммунистическая партия КНР официально является атеистической. Кроме того, Ватикан единственным в Европе признает самоуправляемый остров Тайвань как суверенное государство.

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