Давка на религиозном собрании в Индии: более 100 погибших

Давка на религиозном собрании в Индии: более 100 погибших2 июля 2024 г.
По меньшей мере 116 человек погибли во время давки, возникшей на индуистском религиозном собрании на севере Индии во вторник, 2 июля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные властей.
Инцидент произошел во время выступления религиозного проповедника (сатсанга) в специально установленном шатре в округе Хатхрас штата Уттар-Прадеш. По данным полиции, в помещении собралось много людей, было душно. Когда люди начали расходиться, возникла давка.
Отмечается, что большинство погибших - женщины. По словам медицинских работников, число жертв может возрасти. Не менее 18 человек получили травмы и доставлены в больницы.
Как пишет агентство AP, на мероприятии присутствовали более 15 000 человек, хотя официальное разрешение на его проведение было дано с условием, что во встрече примут участие около 5 000 человек.
Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх в соцсети X назвал произошедшее "крайне печальным и душераздирающим" событием. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Власти штата проведут расследование трагедии.
Трагедии во время отмечания религиозных праздников в Индии
Несчастные случаи со смертельным исходом - не редкость в Индии во время больших религиозных собраний.
Как минимум 112 человек погибли в 2016 году в результате взрыва запрещенного к использованию фейерверка, произошедшего в одном из храмов в штате Керала во время празднования индуистского Нового года с участием тысяч людей.
В 2013 году 115 человек погибли во время давки на мосту возле храма в штате Мадхья-Прадеш после распространения слуха, что мост может рухнуть.
В 2008 году около 224 паломников погибли и более 400 получили ранения из-за давки в храме, расположенном на вершине холма в городе Джодхпур на севере Индии.