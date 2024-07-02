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Давка на религиозном собрании в Индии: более 100 погибших

Жан Рофе
2 июля 2024 г.

Жертвами давки в индийском штате Уттар-Прадеш стали не менее 116 человек, в основном женщины. Власти говорят, что число погибших может вырасти.

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Люди около больницы в округе Хатхрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии
Люди около больницы в округе Хатхрас в 200 километрах к юго-востоку от столицы Индии Нью-ДелиФото: Manoj Aligadi/AP/picture alliance

По меньшей мере 116 человек погибли во время давки, возникшей на индуистском религиозном собрании на севере Индии во вторник, 2 июля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные властей.

Инцидент произошел во время выступления религиозного проповедника (сатсанга) в специально установленном шатре в округе Хатхрас штата Уттар-Прадеш. По данным полиции, в помещении собралось много людей, было душно. Когда люди начали расходиться, возникла давка.

Отмечается, что большинство погибших - женщины. По словам медицинских работников, число жертв может возрасти. Не менее 18 человек получили травмы и доставлены в больницы.

Как пишет агентство AP, на мероприятии присутствовали более 15 000 человек, хотя официальное разрешение на его проведение было дано с условием, что во встрече примут участие около 5 000 человек.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх в соцсети X назвал произошедшее "крайне печальным и душераздирающим" событием. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Власти штата проведут расследование трагедии.

 

Трагедии во время отмечания религиозных праздников в Индии

Несчастные случаи со смертельным исходом - не редкость в Индии во время больших религиозных собраний.

Как минимум 112 человек погибли в 2016 году в результате взрыва запрещенного к использованию фейерверка, произошедшего в одном из храмов в штате Керала во время празднования индуистского Нового года с участием тысяч людей.

В 2013 году 115 человек погибли во время давки на мосту возле храма в штате Мадхья-Прадеш после распространения слуха, что мост может рухнуть.

В 2008 году около 224 паломников погибли и более 400 получили ранения из-за давки в храме, расположенном на вершине холма в городе Джодхпур на севере Индии.

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