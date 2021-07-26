"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавлены одиннадцать европейских курортов, в том числе немецкие Баден-Баден, Бад-Эмс и Бад-Киссинген, а также комплекс Матильденхёэ в Дармштадте.
Эту православную церковь освятили в немецком городе Дармштадте в 1899 году.
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