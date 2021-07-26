"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Достопримечательности Гессена

"Штедель"

В Гессене находится один из самых известных художественных музеев Германии - франкфуртский "Штедель". Он носит имя своего основателя - банкира Фридриха Штеделя. В 2015 году музей отметил 200-летний юбилей. Ежегодно в нем бывает более 400 тысяч человек. Коллекция насчитывает около трех тысяч картин, а также множество других произведений. Среди них - этот портрет Гёте, созданный Иоганном Тишбейном.