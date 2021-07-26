 ″Свадебная башня″ и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.07.2021

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По Германии

"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.

  • Колония художников и Свадебная башня на холме Матильды в Дармштадте

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Комплекс на холме Матильды (Mathildenhöhe) в Дармштадте, что в федеральной земле Гессен, представляет собой уникальный памятник эпохи модерна.

  • Колония художников и Свадебная башня в Дармштадте на акварели 1908 года

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Автором здания Колонии художников, как и большинства зданий комплекса, выступил австрийский архитектор, представитель Венского сецессиона Йозеф Мария Ольбрих (Joseph Maria Olbrich). Вот как Колония выглядит на акварели 1908 года. Объединение действовало с 1899 по 1914 годы под покровительством Великого герцога Гессенского Эрнста Людвига.

  • Статуя Равновесие на крыше здания Колонии художников в Дармштадте

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Крышу здания художественной колонии украшает статуя "Равновесие" немецкого скульптора Хубернуса вон дер Гольтца (Hubertus von der Goltz).

  • Колония художников в Дармштадте в 1916 году

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Взгляд любого посетителя непременно остановится на "Свадебной башне" (Hochzeitsturm). Строительство кирпичного объекта высотой 48 метров завершилось в 1908 году, а этот снимок сделан восемь лет спустя. Ольбрих считал свое творение подарком в память о свадьбе герцога Эрнста Людвига и принцессы Элеоноры из княжеского рода Сольмсов, состоявшейся в феврале 1905 года.

  • Скульптура Скупость Бернгарда Хётгера на холме Матильды

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    На территории комплекса находятся скульптуры за авторством немца Бернгарда Хётгера (Bernhard Hoetger) - в том числе работа "Скупость", созданная в 1914 году.

  • Скульптуры мужчины и женщины и посетители колонии художников в Дармштадте

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    А композицию "Мужчина и женщина" у входа в одно из зданий колонии художников выполнил немецкий скульптор и медальер Людвиг Хабих (Ludwig Habich).

  • Платановая роща на холме Мадильды

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Платановая роща на холме была заложена задолго до основания художественного поселения, но в том же XIX столетии.

  • Православная церковь Святой Марии Магдалины на холме Матильды

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    К комплексу на холме Матильды относится и православная церковь Святой Марии Магдалины. Храм был освящен в 1899 году. Здание возведено на средства российской императорской семьи на родине супруги царя Николая II - Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской.

  • Колокола православной церкви Святой Марии Магдалины

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Первоначально храм считался домовой церковью царской семьи, члены который бывали здесь на службах, когда находились в городе.

  • Женщина с факелами танцует на фестивале света в Дармштадте

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Разнообразные культурные мероприятия, проводимые на территории комплекса в Дармштадте, порой собирали несколько тысяч зрителей, как этот фестиваль света. Пандемия COVID-19 не сочетается с привычной картиной массовых торжеств, однако шумная и веселая атмосфера таких праздников обязательно вернется.

    Автор: Павел Мыльников


  • Колония художников и Свадебная башня на холме Матильды в Дармштадте

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Комплекс на холме Матильды (Mathildenhöhe) в Дармштадте, что в федеральной земле Гессен, представляет собой уникальный памятник эпохи модерна.

  • Колония художников и Свадебная башня в Дармштадте на акварели 1908 года

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Автором здания Колонии художников, как и большинства зданий комплекса, выступил австрийский архитектор, представитель Венского сецессиона Йозеф Мария Ольбрих (Joseph Maria Olbrich). Вот как Колония выглядит на акварели 1908 года. Объединение действовало с 1899 по 1914 годы под покровительством Великого герцога Гессенского Эрнста Людвига.

  • Статуя Равновесие на крыше здания Колонии художников в Дармштадте

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Крышу здания художественной колонии украшает статуя "Равновесие" немецкого скульптора Хубернуса вон дер Гольтца (Hubertus von der Goltz).

  • Колония художников в Дармштадте в 1916 году

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Взгляд любого посетителя непременно остановится на "Свадебной башне" (Hochzeitsturm). Строительство кирпичного объекта высотой 48 метров завершилось в 1908 году, а этот снимок сделан восемь лет спустя. Ольбрих считал свое творение подарком в память о свадьбе герцога Эрнста Людвига и принцессы Элеоноры из княжеского рода Сольмсов, состоявшейся в феврале 1905 года.

  • Скульптура Скупость Бернгарда Хётгера на холме Матильды

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    На территории комплекса находятся скульптуры за авторством немца Бернгарда Хётгера (Bernhard Hoetger) - в том числе работа "Скупость", созданная в 1914 году.

  • Скульптуры мужчины и женщины и посетители колонии художников в Дармштадте

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    А композицию "Мужчина и женщина" у входа в одно из зданий колонии художников выполнил немецкий скульптор и медальер Людвиг Хабих (Ludwig Habich).

  • Платановая роща на холме Мадильды

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Платановая роща на холме была заложена задолго до основания художественного поселения, но в том же XIX столетии.

  • Православная церковь Святой Марии Магдалины на холме Матильды

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    К комплексу на холме Матильды относится и православная церковь Святой Марии Магдалины. Храм был освящен в 1899 году. Здание возведено на средства российской императорской семьи на родине супруги царя Николая II - Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской.

  • Колокола православной церкви Святой Марии Магдалины

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Первоначально храм считался домовой церковью царской семьи, члены который бывали здесь на службах, когда находились в городе.

  • Женщина с факелами танцует на фестивале света в Дармштадте

    Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Разнообразные культурные мероприятия, проводимые на территории комплекса в Дармштадте, порой собирали несколько тысяч зрителей, как этот фестиваль света. Пандемия COVID-19 не сочетается с привычной картиной массовых торжеств, однако шумная и веселая атмосфера таких праздников обязательно вернется.

    Автор: Павел Мыльников


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  • Портрет Гёте

    Достопримечательности Гессена

    "Штедель"

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  • Кассель

    Достопримечательности Гессена

    Современное искусство

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  • Бад-Херсфельд

    Достопримечательности Гессена

    Театр на развалинах

    Стены бывшего храма в Бад-Херсфельде считаются самыми большими такими церковными развалинами романского периода в мире. Каждое лето они становятся местом проведения театрального фестиваля. Места хватает для 1600 зрителей. На случай дождя здесь есть выдвигающаяся крыша. Автор проекта - Фрай Отто, известный своими тентовыми и мембранными конструкциями, например, для Олимпийского стадиона в Мюнхене.

  • Франкфурт-на-Майне

    Достопримечательности Гессена

    Скайлайн

    Франкфурт-на-Майне - самый большой город Гессена и один из главных финансовых центров Европы, в котором расположена, в частности, штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому его нередко называют Банкфуртом или Майнхэттеном. В городе насчитывается более полутысячи высотных зданий. Так они выглядят со стороны во время захода солнца.

  • Висбаден

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    Висбаден - Рулетенбург

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    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


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