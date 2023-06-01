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Палата представителей США одобрила повышение лимита госдолга

Евгений Жуков
41 мин. назад

Чтобы избежать дефолта в США, обе палаты Конгресса должны до 5 июня согласиться на повышение потолка госдолга. Палата представителей уже одобрила соответствующий законопроект, теперь очередь за Сенатом.

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о повышении лимита государственной задолженности. За документ, необходимый для предотвращения дефолта, вечером в среду, 31 мая, проголосовали 314 депутата палаты, против были 117. Президент США Джо Байден назвал решение Палаты представителей, отменяющее потолок госдолга до 1 января 2025 года, "хорошей новостью для американского народа и американской экономики".

В ближайшие дни законопроект поступит в Сенат. Чтобы документ вступил в силу, он должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США до 5 июня, когда министерство финансов страны может объявить о нехватке денег для выполнения своих обязательств перед инвесторами.

Тремя днями ранее Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти  заключили соглашение, которое позволяет сократить дефицит американского бюджета на 1,5 трлн долларов в ближайшие 10 лет.

Споры о повышении потолка госдолга велись в Палате представителей несколько недель, хотя министр финансов Джаннет Йеллен рекомендовала сделать это еще в январе. 

Дефолт США стал бы беспрецедентным явлением, способным вызвать мировой финансовый кризис. В настоящее время лимит госдолга в США составляет 31,4 трлн долларов. Он уже исчерпан, поэтому министерство финансов вынуждено использовать резервы капитала для оплаты своих счетов.

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