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Пакистан арестовал подозреваемых после трагедии с мигрантами

Жан Рофе
1 ч. назад

По данным СМИ, десять человек находятся под следствием в Пакистане на предмет их причастности к крушению судна с мигрантами у берегов Греции.

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Спасенные после кораблекрушения мигранты в греческом порту
Спасенные после кораблекрушения мигранты в греческом портуФото: John Liakos/AP Photo/picture alliance

Власти Пакистана арестовали 10 предполагаемых торговцев людьми, после того как выяснилось, что многие из десятков мигрантов, утонувших у берегов Греции, были выходцами из Исламской Республики. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщают СМИ со ссылкой на местных официальных лиц.

По их словам, девять человек были задержаны в пакистанской части Кашмира, откуда родом большинство жертв. Еще один - в городе Гуджрат, который, как указывает агентство AFP, уже давно служит плацдармом для переправки мигрантов. "В настоящее время они находятся под следствием на предмет их участия в содействии всему процессу", - сказал один из чиновников.

На борту судна могли находиться сотни пакистанцев

Местные СМИ пишут, что на потерпевшем крушение рыболовном судне с мигрантами недалеко от греческого полуострова Пелопоннес были до 300 граждан Пакистана. В общей сложности на борту предположительно находились от 400 до 750 человек, говорится в совместном заявлении Международной организации по миграции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Министерство иностранных дел Пакистана в субботу сообщило, что 12 граждан страны выжили, но у ведомства нет информации, сколько человек было на борту лодки.

В Пакистане объявлен траур по утонувшим мигрантам

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил 19 июня днем национального траура по погибшим в Средиземном море мигрантам. Он также распорядился немедленно пресечь деятельность лиц, занимающихся контрабандой людей, заявив, что они будут "сурово наказаны".

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