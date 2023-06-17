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Греция просит ЕС помочь расследованию трагедии с мигрантами

Жан Рофе
53 мин. назад

С помощью Европола греческие следователи надеются узнать организаторов незаконного вывоза мигрантов из Африки в Европу.

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Береговая охрана Греции переносит тела утонувших мигрантов, 14 июня 2023 года
Греческие спасатели обнаружили тела 78 утонувших мигрантовФото: Stelios Misinas/REUTERS

Правоохранительные органы Греции обратились к полицейской службе ЕС, Европолу, за поддержкой в расследовании крушения рыболовного судна с мигрантами в Средиземном море, в результате которого, предположительно, погибли несколько сотен человек. Об этом в субботу, 17 июня, пишет агентство dpa со ссылкой на местные СМИ.

В центре расследования - девять выживших, которые были арестованы по подозрению в контрабанде. Один из них все еще находится в больнице. Подозреваемым - гражданам Египта в возрасте от 20 до 40 лет - вменяют в вину торговлю людьми, убийство по неосторожности и создание преступной организации. По данным греческого телеканала ERT, они принадлежат к группе контрабандистов, которые, возможно, организовали до 18 опасных переходов от побережья Ливии до Италии за последние месяцы.

С помощью Европола греческие следователи надеются выявить организаторов контрабандной операции. Личности арестованных были установлены благодаря показаниям других выживших. Один из арестованных признался в получении денег за работу на борту, тогда как остальные отрицали все обвинения, сообщила газета Kathimerini. По словам выживших, они заплатили за путешествие от 5 до 6 тысяч евро на человека.

Подозреваемые должны предстать перед следственным судьей 19 июня.

Перегруженный мигрантами траулер

По данным греческих властей, перегруженный рыболовный траулер, следовавший из Африки в Европу, потерпел крушение утром 14 июня - у него сломался двигатель, после чего судно перевернулось и через 10-15 минут затонуло. На его борту, по разным оценкам, находилось от 500 до 700 мигрантов.

В настоящее время подтверждена гибель 78 человек. Спасти удалось 104 человека. Надежды найти других выживших практически не осталось. Греческие СМИ пишут, что поиски будут постепенно завершены в эти выходные.

Власти Греции объявили трехдневный траур. Уже сейчас число жертв достигает максимального показатели за многие годы. Самое катастрофическое кораблекрушение в Греции произошло 3 июня 2016 года, когда погибли или пропали без вести 320 человек. Греция наряду с Италией и Испанией является одной из главных целей для десятков тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока, стремящихся в Европу.

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