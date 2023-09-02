Отзыв приглашения послу РФ и иные события 556-го дня войны

На 556-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 2 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

За сутки россияне нанесли по территории Украины 2 ракетных и 34 авиационных удара, а также совершили 42 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов страны из РСЗО. В результате есть погибшие и раненые, указывает Генштаб ВСУ в вечерней сводке .

В частности, как сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, четыре человека были ранены в результате обстрелов из артиллерии и атак беспилотников в Никопольском районе. В городе Середина-Буда в Сумской области при российском ударе погиб 32-летний следователь Руслан Фараонов, документировавший последствия предыдущих обстрелов. В Херсонской области при авианалете на Бериславский район погиб один мужчина, еще два мужчины получили ранения, сообщил руководитель обладминистрации Александр Прокудин. В городе Угледар Донецкой области при ударе РФ по многоэтажке погибли два человека, еще двое получили ранения, заявила областная прокуратура.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток произошло более 15 боевых столкновений. Украинская армия продолжает наступление на мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, указано в сводке. ВС Украины за сутки нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских установок на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника, заявил украинский Генштаб.

Со своей стороны Минобороны РФ утверждает в вечерней сводке , что российские войска ведут успешные наступательные действия и отражают атаки противника на запорожском, донецком, южно-донецком, купянском, лиманском и херсонском направлениях. По оценке британской военной разведки, Россия сейчас пытается сорвать украинское контрнаступление, заставив ВСУ разделить силы между Орехово и Купянском. Однако она рискует при этом разделить собственные силы, считают в британском Минобороны.

Военные действия на территории РФ и оккупированных территориях Украины

В Белгородской области при обстреле поселка Уразово погиб мужчина, еще один мужчина и женщина были ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам брянского губернатора Александра Богомаза, поселок Климово и село Курковичи в Брянской области подверглись обстрелу с украинской стороны. Никто не пострадал. В Климово разрушений нет, в Курковичах частично поврежден жилой дом, утверждает глава региона.

В свою очередь Минобороны РФ за сутки сообщило об уничтожении в небе над Белгородской областью четырех беспилотников. Ранее российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении в акватории Черного моря двух украинских полупогружных безэкипажных катеров, направленных, как утверждается, для нанесения ударов по Крымскому мосту.

Решение Фонда Нобеля не приглашать послов РФ и Беларуси на вручение премии

Фонд Нобеля на фоне резкой критики отозвал приглашение для послов России, Беларуси и Ирана в Швеции на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

В Фонде пояснили, что направили приглашения дипломатам, поскольку считают "важным и правильным как можно шире распространять ценности и послания, за которые выступает Нобелевская премия". "Мы признаем острую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики - не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", - говорится в пресс-релизе Фонда .

Власти Швеции приветствовали это решение. "Многочисленные и сильные реакции свидетельствуют о том, что вся Швеция однозначно стоит на стороне Украины против ужасной агрессивной войны России", - написал, в частности, в сети микроблогов X премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал решение Фонда Нобеля не приглашать на церемонию вручения премий послов России, Беларуси и Ирана "победой гуманизма".

В тот же день, 2 сентября, председательница Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен выразила поддержку главреду "Новой газеты", лауреату Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрию Муратову, объявленному российскими властями "иноагентом".

В ЕС осудили организацию РФ "выборов" на оккупированных территориях

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано осудил проведение Москвой "выборов" на оккупированных территориях Украины. "Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. Это очередное грубое нарушение международного права и суверенитета Украины, - написал Стано в микроблоге X (бывшем Twitter). - Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - все это Украина! Причастные будут привлечены к ответственности".

10 сентября в России называется "единым днем голосования", в оккупированных регионах Украины "выборы" значительно растянутся. Их жителям предлагается голосовать еще и 8-9 сентября - в эти дни будут работать выездные комиссии, то есть проголосовать можно будет прямо из дома. Голосование в районах "ДНР" и оккупированной части Запорожской области, прилегающих к фронту, началось еще 31 августа.

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