  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаШвеция

Посол России не приглашен на вручение Нобелевских премий

Сергей Ромашенко
2 сентября 2023 г.

Фонд Нобеля сначала пригласил российского посла в Швеции на церемонию в Стокгольме. Но на фоне резкой критики решение было отменено. Не приглашены также послы Беларуси и Ирана.

https://p.dw.com/p/4VsXD
Посольство России в Стокгольме
Посольство России в СтокгольмеФото: Getty Images/AFP/TT News Agency /J. GOW

Фонд Нобеля на фоне резкой критики в Швеции отозвал приглашение посла России на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Представители РФ и ее союзников - Беларуси и Ирана - так же, как и в прошлом году, не приглашены на церемонию, сообщил Фонд Нобеля в субботу, 2 сентября.

Одновременно фонд подчеркнул: "Мы считаем важным и правильным максимально широко распространять ценности и послания, связанные с Нобелевской премией, например, посредством прошлогоднего ясного политического послания, когда премия мира была присуждена правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, документирующим российские военные преступления", - указывается в пресс-релизе Фонда Нобеля.

Послы РФ и РБ приглашены на церемонию в Осло

В то же время в документе отмечается, что поскольку "сильная реакция" в Швеции грозила полностью затмить данный месседж, Фонд Нобеля принял решение превратить прошлогоднее исключение в регулярную практику, то есть не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон накануне резко раскритиковал приглашение посла России на церемонию в Стокгольме. Целый ряд высокопоставленных шведских политиков пригрозили бойкотировать торжество, если в нем будет участвовать российский посол.

Вручение Нобелевских премий по литературе, медицине, физике, химии и экономике состоится 10 декабря в Стокгольме. В тот же день в столице Норвегии Осло состоится вручение Нобелевской премии мира. На нее, как и прежде, приглашены послы всех стран, отмечается в пресс-релизе Фонда Нобеля.

Смотрите также:

Дмитрию Муратову вручена Нобелевская премия мира

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Алесем Беляцким

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Алесем Беляцким

Алесь Беляцкий, глава белорусской правозащитной организации "Вясна", получил сегодня Нобелевскую премию мира. В 2020 году DW записала с Алесем интервью в Минске. С 14 июля 2021 года он находится в минском СИЗО и признан политзаключенным.
Политика11 октября 2022 г.08:28 мин.
external

Премия Нобеля - за документацию преступлений Путина в Украине (07.10.2022)

Премия Нобеля - за документацию преступлений Путина в Украине (07.10.2022)

Лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года стала, вместе с белорусом Алесем Беляцким и российским "Мемориалом", и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", которую возглавляет Александра Матвийчук. Недавно DW поговорила с правозащитницей, которая в свое время инициировала документирование военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.
Конфликты7 октября 2022 г.05:23 мин.

Пресс-релиз Фонда Нобеля

www.nobelprize.org
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Посольство России в Стокгольме

Посол России не приглашен на вручение Нобелевских премий

Политика2 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Грузии Саломе Зурабишвили

Вояж Зурабишвили: угроза импичмента в Грузии, хаос в Берлине

Вояж Зурабишвили: угроза импичмента в Грузии, хаос в Берлине

Политика1 сентября 2023 г.
Двое китайских юношей сидят за столом со смартфонами

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

Общество2 сентября 2023 г.
Демонстрация в Белграде в поддержку России, 24 марта 2022 года

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Общество2 сентября 2023 г.
Танк ВСУ в районе населенного пункта Роботино

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Конфликты1 сентября 2023 г.
Протест активисток ФАС в Гааге, май 2023 года

Ахенская премия мира - феминисткам из России

Ахенская премия мира - феминисткам из России

Политика1 сентября 2023 г.
Мюнхен, 1 июня 2023. Первый после трехлетнего перерыва полет аэробуса А380 авикомапнии Lufthansa, аэропорт назначения - Бостон

Вновь нужны гиганты. Lufthansa возвращает все аэробусы A380

Вновь нужны гиганты. Lufthansa возвращает все аэробусы A380

Экономика и бизнес1 сентября 2023 г.
На главную страницу