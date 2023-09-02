Посол России не приглашен на вручение Нобелевских премий

Фонд Нобеля сначала пригласил российского посла в Швеции на церемонию в Стокгольме. Но на фоне резкой критики решение было отменено. Не приглашены также послы Беларуси и Ирана.

Фонд Нобеля на фоне резкой критики в Швеции отозвал приглашение посла России на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Представители РФ и ее союзников - Беларуси и Ирана - так же, как и в прошлом году, не приглашены на церемонию, сообщил Фонд Нобеля в субботу, 2 сентября.

Одновременно фонд подчеркнул: "Мы считаем важным и правильным максимально широко распространять ценности и послания, связанные с Нобелевской премией, например, посредством прошлогоднего ясного политического послания, когда премия мира была присуждена правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, документирующим российские военные преступления", - указывается в пресс-релизе Фонда Нобеля .

Послы РФ и РБ приглашены на церемонию в Осло

В то же время в документе отмечается, что поскольку "сильная реакция" в Швеции грозила полностью затмить данный месседж, Фонд Нобеля принял решение превратить прошлогоднее исключение в регулярную практику, то есть не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон накануне резко раскритиковал приглашение посла России на церемонию в Стокгольме. Целый ряд высокопоставленных шведских политиков пригрозили бойкотировать торжество, если в нем будет участвовать российский посол.

Вручение Нобелевских премий по литературе, медицине, физике, химии и экономике состоится 10 декабря в Стокгольме. В тот же день в столице Норвегии Осло состоится вручение Нобелевской премии мира. На нее, как и прежде, приглашены послы всех стран, отмечается в пресс-релизе Фонда Нобеля.

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