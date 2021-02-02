Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой!

Путин и Навальный в карикатурах Елкина

Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина

Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.