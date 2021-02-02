 Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.02.2021

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Россия

Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой!

Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.

Кремль отмахивается от протестов за Навального дубинкой - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Наталья Позднякова


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Контекст

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Сон сидя и прогулки на морозе без курток - арестованных за участие в акциях в поддержку Навального сотнями отправляют в подмосковный спецприемник Сахарово. Их родные говорят о чудовищных условиях содержания. Репортаж DW.  

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