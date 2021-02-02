Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой!

Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.
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Сон сидя и прогулки на морозе без курток - арестованных за участие в акциях в поддержку Навального сотнями отправляют в подмосковный спецприемник Сахарово. Их родные говорят о чудовищных условиях содержания. Репортаж DW.
Новые санкции ЕС в отношении Кремля не вернут свободу Алексею Навальному. Тем не менее европейцам в собственных же интересах не следует ограничиваться лишь порицаниями в адрес Путина, считает обозреватель FAZ.