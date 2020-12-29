Откуда Навальному угрожают реальным сроком

Лев Пономарев о попадании в список СМИ-"иноагентов": Будем защищаться коллективно

Основатель движения "За права человека" стал одним из первых физических лиц в реестре СМИ-"иноагентов". В интервью DW он рассказал о последствиях этого для его деятельности.