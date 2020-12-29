Откуда Навальному угрожают реальным сроком

ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком вместо условного по делу "Ив Роше". Карикатурист Сергей Елкин о том, в каких условиях рождаются такие угрозы.
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В наступающем году наверняка будет немало сенсационных расследований и вызванных ими скандалов, пик которых придется на выборы в Госдуму, считает Федор Крашенинников.