Минобороны Украины поможет расследовать преступления РФ

На 387-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 марта (время московское).

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Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для России значения, поскольку она "не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет". "С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала Захарова.

Отдел Минобороны Украины поможет расследовать военные преступления РФ

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В министерстве обороны Украины будет создано подразделение для помощи расследованиям военных преступлений, совершенных Россией в Украине. Подразделение по международному праву, создаваемое при департаменте юридического обеспечения Минобороны будет содействовать Генпрокуратуре, Минюсту и международным институциям в работе по выявлению и расследованию военных преступлений.

По словам министра обороны страны Алексея Резникова, новое подразделение будет "вносить вклад в расследование российских военных преступлений, имплементацию норм международного гуманитарного права, регуляций ЕС и стандартов НАТО". "Приверженность международному праву - то, что отличает демократическое государство от правового нигилиста", - подчеркнул Резников.

МУС выдал ордер на арест Путина за предполагаемые военные преступления

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Здание МУС в Гааге Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в том, что он несет уголовную ответственность ответственность за военные преступления, совершенные в Украине, незаконную депортацию населения (детей) и их незаконного перемещения с оккупированных территорий Украины на территорию РФ, говорится в сообщении МУС . Преступления, которые инкриминируют Путину, предположительно, совершались на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года, пишет суд.

Также суд выдал ордер на арест российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал зеленый свет для вступления Финляндии в НАТО - он призвал парламент страны одобрить заявку Хельсинки на вступление в альянс. Эрдоган заявил об этом после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Анкаре.

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За последние две недели журналистам-расследователям Русской службы BBC, "Медиазоны" и команды волонтеров стало известно о гибели в ходе боев в Украине более 400 бывших заключенных российских колоний. Судя по некрологам, большинство из них были участниками сражений за Бахмут.

На минувшей неделе было обнаружено новое массовое захоронение людей, предположительно воевавших в составе ЧВК "Вагнер" - близ города Берёзовский в Свердловской области. На каждой из 67 свежих могил лежал черно-красно-желтый венок с изображением эмблемы, используемой ЧВК "Вагнер", а также венки в цветах флага России с двуглавым орлом. Имена по меньшей мере четверых из похороненных, которые удалось разобрать на видео, опубликованном местными журналистами, совпадают с именами заключенных, которые были осуждены в том числе за тяжкие преступления, указывает BBC.

В целом за последние две недели Русской службе BBC, "Медиазоне" и волонтерам удалось установить имена 1304 погибших российских военных.

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На территории комбината "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе российские военные обустроили вертолетную площадку, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. "Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу", - написал он в Telegram.

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Латвия внесла в список лиц персон нон грата за поддержку войны в Украине еще 35 россиян. По данным министерства иностранных дел в Риге, речь идет об артистах, журналистах, блогерах и других общественных деятелях. В заявлении латвийского МИД указывается, что им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

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Комендантский час в Киеве и Киевской области планируется сократить на 1 час: с 26 марта он, вероятно, будет действовать не с 23.00, а с полуночи до 5.00. Как сообщила Киевская городская военная администрация , соответственно продлится работа метро и наземного транспорта, а также магазинов и ресторанов. "После решения вопроса по усовершенствованию системы инженерных заграждений, сейчас продолжается процедурное согласование по срокам и порядку изменения продолжительности комендантского часа в Киеве", - отмечается в сообщении.

В воздушное пространство над Черным морем зашел новый дрон США

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Американский дрон RQ-4 Global Hawk Фото: Imago/N. Lipscom

США направили в сторону аннексированного Крыма новый разведывательный беспилотник - данные Flightradar24 свидетельствуют, что дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10, взлетевший с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания, вошел в акваторию Черного моря, некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии, а затем переместился в восточную часть моря.

Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков истребителей Су-27, атаковавших 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper в международных водах Черного моря, что привело к его крушению. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил тогда, что это стало "результатом глубокой некомпетентности" пилотов.

Хроника событий 17 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 марта 14.00 - 23.59 >>>

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