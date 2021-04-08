Отцу экс-директора ФБК Жданова продлили арест до ноября

Суд в Ненецком автономном округе (НАО) в понедельник, 19 июля, продлил на четыре месяца срок пребывания под стражей Юрия Жданова, отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин. Жданов принимал участие в заседании по видеосвязи, так как тюремная больница в Архангельске не разрешила этапировать его непосредственно в зал суда в Нарьян-Маре.

Юрия Жданова арестовали в марте по обвинению в превышении должностных полномочий. Позже обвинение ужесточили, добавив к нему мошенничество, совершенное группой лиц, и служебный подлог. По данным статьям обвиняемому грозит до 10 и 2 лет колонии соответственно.

По версии следствия, летом 2019 года, являясь членом жилищной комиссии поселка Искателей в НАО, он рекомендовал главе администрации предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.

12 июля 67-летнего Юрия Жданова перевели из СИЗО в тюремную больницу в связи с жалобами на высокое давление.

Его сын Иван Жданов связывает дело отца со своей деятельностью в ФБК и считает его местью российских властей ему самому. Бывший директор ФБК сам в конце июня был объявлен в международный розыск, в России он находится под заочным арестом.

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