Бывший директор ФБК Иван Жданов объявлен в международный розыск

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявлен в международный розыск. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил адвокат Владимир Воронин, опубликовав копию постановления за подписью старшего оперуполномоченного 2-го отделения отдела угрозыска УВД по ЮАО ГУ МВД по Москве.

По словам Воронина, Жданова объявили в международный розыск 18 июня, а его материалы переданы в Интерпол.

Также 29 июня Нагатинский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, заочно арестовал Ивана Жданова по обвинению в злостном неисполнении решения суда. В суде указали, что прежняя мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу сроком на один месяц. Срок ареста должен исчисляться с момента экстрадиции экс-директора ФБК на территорию России или с момента его задержания в РФ.

Владимир Воронин отметил, что ни об объявлении в международный розыск, ни о предъявлении Жданову обвинения его защиту не уведомили. Он пообещал обжаловать решение суда, вынесенного за неисполнение вердикта о взыскании 29 млн рублей по иску компании "Московский школьник".

Ранее соратник отбывающего заключение оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов был объявлен в федеральный розыск в России. Он фигурирует сразу в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ. В настоящее время живет в Литве.

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