Директор ФБК Иван Жданов сообщил об аресте отца

Директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов сообщил об аресте 66-летнего отца, Юрия Павловича Жданова. "Для меня это самое страшное, что могло случиться", - написал оппозиционный политик на своей странице в Facebook в понедельник, 29 марта.

Дело против Юрия Жданова возбуждено по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса: превышение должностных полномочий. Как отметил Иван Жданов, преступление его отца состояло в том, что, будучи членом жилищной комиссии в поселке Искателей в Ненецком округе, он рекомендовал поселковому главе "выделить квартиру женщине по договору социального найма". Позже выяснилось, что семья получала жилищную субсидию, договор был расторгнут, квартиру по суду вернули администрации. "Посадили ли главу посёлка единороса, который собственным распоряжением выделил квартиру? Нет, конечно, даже не фигурант. Искали целенаправленно что-то на отца", - пишет Жданов и напоминает, что правоохранители год назад проводили проверку по данному случаю и ничего криминального в действиях его отца не нашли.

По словам оппозиционного политика, после решения суда о избрании меры пресечения, родственникам не дали передать его отцу, имеющему множество болезней, сумку с вещами и лекарствами. "Это какой-то совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента... Им нужно превратить мою жизнь в ад.... Путин окончательно решил раскрыть себя полностью. Больший уровень отмороженности будет, только когда начнет убивать детей за дела отцов. Отцов за дела детей уже начал", - заявил Иван Жданов.

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