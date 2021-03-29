Отца Ивана Жданова оставили в СИЗО

Юрий Жданов - 66-летний отец соратника оппозиционера Алексея Навального, директора ФБК Ивана Жданова - не будет освобожден из СИЗО-5 города Ростов-на-Дону. Об этом решении апелляционной инстанции Ростовского областного суда в среду, 7 апреля, сообщил Иван Жданов на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, решение о том, чтобы оставить его отца в СИЗО, было принято после семи минут в совещательной комнате, несмотря на наличие у Юрия Жданова квартиры для ареста по месту следствия, его возраст, награды, болезни и отсутствие судимостей.

"Мне сложно было раньше представить, как он (президент России Владимир Путин. - Ред.) может сделать борьбу с ним еще более личной. Но ему удалось", - такими словами прокомментировал решение суда оставить его отца под арестом оппозиционный политик.

Арест отца директора ФБК Ивана Жданова

Об аресте отца Жданова стало известно 29 марта. В этот день Иван Жданов сообщил, что против Юрия Жданова было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Как отметил тогда директор ФБК, преступление его отца состояло в том, что, будучи членом жилищной комиссии в поселке Искателей в Ненецком округе, он рекомендовал поселковому главе "выделить квартиру женщине по договору социального найма". Позже выяснилось, что семья получала жилищную субсидию, договор был расторгнут, квартиру по суду вернули администрации.

По словам оппозиционного политика, после решения суда об избрании меры пресечения родственникам не дали передать Юрию Жданову, имеющему множество болезней, сумку с вещами и лекарствами.

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