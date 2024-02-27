Синод Вселенского патриархата восстановил сан отца Уминского

Протоиерей Алексей Уминский будет служить в одном из приходов Вселенского патриархата в Европе, сообщила журналистка Ксения Лученко.

Алексей Уминский, который в январе был лишен сана протоиерея решением епархиального суда Москвы в связи с отказом читать во время литургии молитву "О Святой Руси", был восстановлен в сане Синодом Вселенского патриархата. Об этом сообщила в Telegram приглашенный исследователь Европейского совета по международным отношениям, журналистка Ксения Лученко.

Из ее поста следует, что Алексей Уминский теперь будет служить в одном из приходов Вселенского патриархата в Европе.

"Ранее Синод Константинопольского патриархата восстановил в сане бывших клириков Литовской епархии РПЦ, священника из Москвы Иоанна Коваля и других клириков, лишенных сана из-за антивоенной позиции", - напомнила Лученко.

Запрет РПЦ на служение Алексея Уминского

В начале 2024 года РПЦ ввела запрет на служение Алексея Уминского и сняла его с настоятельства в храме Живоначальной Троицы в Хохлах до окончания рассмотрения дела в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете. На место настоятеля был назначен протоиерей Андрей Ткачев, поддерживающий вторжение российских войск в Украину.

В ноябре 2023 года Алексей Уминский дал интервью журналисту Алексею Венедиктову. В этой беседе священник подчеркнул, что "война не делает никого лучше". Православным, не желающим молиться "за победу и поддержку СВО (войны России против Украины. - Ред.)", Уминский посоветовал искать священников, которые "больше молятся о мире, нежели о победе".

8 февраля глава РПЦ МП патриарх Кирилл утвердил решение епархивального суда об извержении из сана бывшего настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского.

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