От сотрудничества к нападкам: в регионах Беларуси усиливается давление на НКО

Давление на одну из самых авторитетных общественных организаций Бреста - Агентство регионального развития "Дзедзіч", существующее уже более 20 лет, началось около месяца назад. В государственных СМИ появились "разоблачительные" материалы о некоторых проектах

"Дзедзича", посвященных деятельности Белорусской Народной Республики (БНР) и другим историческим событиям. Эти сюжеты были растиражированы и в анонимных Telegram-каналах сторонников Александра Лукашенко - их авторы призывали правоохранительные органы "проверить данную структуру на соответствие белорусскому законодательству".

Одним из поводов для атаки на "Дзедзич" в государственных СМИ стала бело-красно-белая символика, используемая агентством

Особый акцент государственные пропагандисты делали на том, что лекции, семинары и дискуссии в офисе "Дзедзича" проводятся на фоне бело-красно-белой символики, а сами активисты положительно отзываются о проектах по развитию приграничного сотрудничества, организованных Европейским Союзом.

"Под видом просвещения, популяризации истории, культуры и искусства зачастую действуют скрытые враги государства, ставящие своей целью идеологическое разложение общества", - пишут анонимные авторы публикаций в Telegram и призывают правоохранительные органы "сурово разобраться с "Дзедзичем".

Чем занимается "Дзедзич"

Объединение "Дзедзич" появилось в 1999 году - его создали студенты Брестского государственного университета. Для названия использовали слово из старославянского языка, которым называли хозяина усадьбы, оставшегося в наследство от деда, рассказывает руководитель организации Дмитрий Шиманский. Вначале "Дзедзич" не имел официального статуса, зарегистрироваться в качестве молодежного объединения удалось только через три года. В 2006 году, когда в Беларуси были проходили президентские выборы, "Дзедзич" был ликвидирован - властям не понравилось активное участие членов организации в избирательных кампаниях оппозиционных кандидатов в президенты.

После этого руководители "Дзедзич" на протяжении нескольких лет безуспешно пытались заново зарегистрировать объединение, но городские власти каждый раз отвечали отказом. "Несмотря на это, организация продолжала существовать и даже открыла ряд новых программ для молодежи", - вспоминает Дмитрий Шиманский.

Агентство "Дзедзич" организовало в Бресте более 150 культурно-просветительских и исторических проектов

Вернуть легальный статус удалось осенью 2010 года в качестве информационно-консалтингового учреждения "Агентство регионального развития "Дзедзич". С тех пор организация реализовала целый ряд культурных, образовательных, молодежных и экологических проектов, кроме того, она принимает активное участие в программах развития волонтерского движения, сотрудничает с местными жителями, помогая им воплощать творческие и креативные идеи.

Обоснованы ли претензии?

В "Дзедзиче" обеспокоены сюжетами и публикациями в государственных СМИ, в которых агенство обвиняется в подрывной деятельности: сотрудники НКО считают их тенденциозными и безосновательными. На протяжении 21 года своего существования "Дзедзич" действует "открыто и публично", говорят в агентстве.

"За это время реализовано более 150 проектов и программ, которые поощряют жителей Бреста быть активными и неравнодушными, придумывать интересные идеи и воплощать их в жизнь, делать наш город красивее, уютнее и комфортнее для жизни", - подчеркивает руководитель организации Дмитрий Шиманский.

Одним из самых ярких и успешных мероприятий, которое организовало агентство "Дзедзич", стал фестиваль истории и культуры ULMUS, прошедший в 2019 году по случаю 1000-летия Бреста. А летом 2020 года "Дзедзич" в партнерстве с Брестским горисполкомом и представителями местного бизнеса организовал и провел конкурс городских идей "Регенерация".

Руководитель "Дзедзич" Дмитрий Шиманский

Чем объясняется спланированная кампания против "Дзедзич" в провластных СМИ, в самом агентстве затрудняются ответить. При этом в августе 2020 года Дмитрий Шиманский был одним из инициаторов создания в Бресте Общественного совета для обсуждения путей выхода из политического кризиса. Идею диалога между гражданским обществом и местными властями реализовать не удалось, некоторые местные активисты после этого подверглись репрессиям со стороны силовых структур и были вынуждены покинуть страну.

Чего ждать дальше?

Опыт последних месяцев в Беларуси показывает, что информационные выпады в государственных СМИ появляются не случайно и могут иметь серьезные последствия для структур гражданского общества. Для нескольких брестских НКО давление со стороны властей уже привело не только к приостановке их деятельности, но и к уголовному преследованию.

Так, в марте нынешнего года прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту "героизации военных преступников", в рамках которого были задержаны соучредитель учреждения "Польская школа" Александр Наводничий и ее директор Анна Панишева.

Жесткому прессингу подверглись и независимые СМИ региона: с начала 2021 года лишилась возможности печататься "Брестская газета", а интернет-журнал "Бинокль" приостановил свою деятельность после серии обысков и изъятия компьютерной техники. Агентство "Дзедзич" пока что продолжает работать в обычном режиме.

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