 От минских магазинов потребовали убрать ″с лучших полок″ товары из Литвы | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.08.2021

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Беларусь

От минских магазинов потребовали убрать "с лучших полок" товары из Литвы

Глава Минского горисполкома обещал "принять меры", если торговые сети в городе не изменят ситуацию с продажей товаров из Литвы, Польши и Украины.

Молочные продукты в магазине в Беларуси

Торговые сети в Минске должны убрать "с лучших полок" товары из стран, которые ввели санкции против Беларуси. Такое требование высказал в субботу, 7 августа, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев в ходе выездного расширенного заседания президиума Совета Республики.

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - цитирует Кухарева белорусское онлайн-издание "Беларусь сегодня".

Власти Беларуси уже давно планируют снизить долю импортных товаров на внутреннем рынке. В частности, Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года предполагала снижение объема продаж импортных продовольственных товаров на внутреннем рынке до 15% к 2020 году и до 14% к 2030 году, напоминает онлайн-издание РБК. По факту доля продаж импортных продуктов в Беларуси в 2020 году составила 22,9%.

Ранее в то же день, 7 августа, Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Беларуси в связи с тем, что "Лукашенко превратил нелегальную миграцию в инструмент политического давления на ЕС".

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    Автор: Галина Петровская


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Ссылки в интернете

Заявление главы горисполкома Минска Владимира Кухарева относительно места импортных продуктов в магазинах Минска на сайте издания "Беларусь сегодня"

Торговые сети Минска демонстрируют неуместное поведение

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