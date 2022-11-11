Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

В Киеве подтвердили освобождение Херсона от российской оккупации, в город вошли украинские подразделения. Президент Зеленский заявил об историческом дне для Украины. Россиян призывают сдаваться в плен.

Главным событием 261-го дня полномасштабного военного вторжения РФ в Украину стало возвращение Херсона под контроль Украины, которое произошло на следующий день после ухода российских войск и представителей оккупационной администрации из этого города. В пятницу, 11 ноября, российские силы продолжали попытки удержать территории соседней страны, остающиеся под их контролем, ВСУ ведут контрнаступление. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

В Киеве призвали остающихся в Херсоне россиян сдаваться в плен

Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины вошли в Херсон, появились во второй половине дня 11 ноября в украинских Telegram-каналах и местных СМИ. В соцсетях публиковались многочисленные фотографии и видео, на которых видно, как жители Херсона выходят на улицы города, чтобы встречать украинских военнослужащих.

Немногим позже появились официальные подтверждения того, что Украина вернула себе контроль над Херсоном и в город зашли части ВСУ. Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины призвало российских военнослужащих, остающихся в Херсоне, сдаваться в плен. Пути отступления россиян находятся под огневым контролем ВСУ, а любые попытки противодействовать украинской армии будут пресекаться, заявили в Киеве. "Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели - немедленно сдаться в плен", - подчеркнуло ГУР. Ведомство пообещало сдающимся в плен россиянам безопасность, жизнь, соблюдение Женевских конвенций и возможность последующего обмена.

В свою очередь депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что город "практически под контролем ВСУ, осталась зачистка". Он предупредил жителей Херсона, что на период зачистки им лучше оставаться дома. Кроме того, Хлань подтвердил, что войска РФ перед уходом взорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию ​​облэнерго, телебашню. По словам депутата, сейчас в городе отсутствует связь, лишь местами появляется слабый мобильный интернет.

Зеленский заявил об историческом дне

Вечером к украинцам обратился президент страны Владимир Зеленский, который назвал день освобождения Херсона от российских оккупантов историческим. "Мы возвращаем юг нашей страны", - заявил Зеленский. По его словам, в Херсон уже зашли специальные подразделения, другие силы ВСУ - уже на подступах к городу. Он добавил, что херсонцы, несмотря на все угрозы, репрессии и издевательства оккупантов, берегли украинские флаги, верили в Украину. "Надежда на Украину всегда оправдывается - Украина всегда возвращает свое", - подчеркнул глава государства. "Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения", - пообещал он.

В свою очередь Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке сообщил, что передовые подразделения украинской армии в некоторых местах Херсонской области уже дошли до правого берега Днепра. Там же говорится, что в ряде населенных пунктов украинские военные продолжают выявлять и уничтожать противника. "Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже", - предупредил Генштаб. В свою очередь армия РФ, по его сведениям, сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях, а также совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере Крыма.

В Москве заявили о завершении "переброски" на левый берег Днепра

Тем временем министерство обороны РФ утром сообщило о завершении "переброски подразделений российских войск" из Херсона на левый берег Днепра ранним утром 11 ноября. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на правом берегу не оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения. Позже российское оборонное ведомство указало, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч военных, а также порядка 5000 единиц вооружения и техники.

В Москве отход ВС РФ из Херсона не комментируют. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь заявил, что этот шаг не поменяет статуса аннексированной Херсонской области. "Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - указал он.

При отступлении россиян из Херсона был взорван Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщил ряд российских военных корреспондентов, подтверждая свои сообщения видео, где видно, что у моста отсутствуют два пролета. Глава оккупационной "администрации" Херсонской области Сергей Елисеев опроверг информацию о подрыве, заявив, что мост находится "в прежнем состоянии". В тот же день компания Maxar Technologies опубликовала спутниковый снимок Антоновского моста, на котором видно, что несколько его частей рухнули в воду.

Спутниковый снимок разрушенного моста через Днепр в Херсоне компании Maxar Technologies, 11 ноября Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

Ким: Освобождена Николаевская область

По данным издания команды Алексея Навального "Сирена", сотрудники холдинга "Автобан" с начала ноября роют окопы в юго-восточной части Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Родственник одного из рабочих рассказал, что строители 3 ноября прибыли в село Геническая Горка Херсонской области, они пробудут там до 20 ноября. Рабочим обещают платить по 6500 рублей в день, пишет издание.

Тем временем глава Николаевской ОГА Виталий Ким написал в Telegram об освобождении ВСУ всей территории Николаевской области за исключением Кинбурнской косы. "Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - написал он. Кроме того, Ким сообщил о возвращении контроля над водоводом с Днепра, который еще предстоит разминировать. В ближайшее время станут известны сроки потенциального восстановления снабжения питьевой воды в Николаеве, заявил он.

В ночь на 11 ноября был совершен обстрел Николаева, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Из-под завалов извлекли тела шести погибших, еще один пострадавший скончался позже в больнице, сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич. Жилой дом разрушен с пятого по первый этажи, повреждения получили и соседние многоэтажки, указал он.

Киев собирает средства на флот морских дронов

Киев объявил о начале сбора средств "на первый в мире украинский флот морских дронов". Беспилотники "должны защитить мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей", сообщается в Telegram-канале Владимира Зеленского. Президент Украины заявил, что "морские дроны помогут разблокировать коридор для гражданских судов, которые везут зерно для всего мира".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил об очередном обмене пленными с российской стороной. По его словам, в рамках обмена Украина возвратила 45 бойцов ВСУ. Представители российских властей обмен не комментировали.

Между тем Швеция в ближайшее время примет решение о передаче Украине передовых систем вооружения, заявил агентству TT министр обороны Пол Йонсон. "Мы намерены как можно скорее вернуться к дальнейшей поддержке Украины, как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений", - указал он.

Смотрите также: