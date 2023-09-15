Освобождение Андреевки и другие события 569-го дня войны

На 569-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 15 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседнего государства. Вооруженные силы Украины отражают агрессию и ведут контрнаступление на востоке и юге страны.

Депутат: Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца войны

Мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания войны, заявил в интервью изданию Lenta.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", - сказал депутат.

В июне Владимир Путин утверждал, что сроки возвращения домой мобилизованных также будут определены в зависимости от ситуации. "Конечно, когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой, и такой вопрос, безусловно, в министерстве обороны обсуждается, он стоит. Это будет зависеть от того, нужны ли какие-то мобилизации и так далее", - говорил Путин.

Генштаб ВСУ объявил об освобождении Андреевки Донецкой области

Украина подтвердил освобождение села Андреевка. "В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой в Донецкой области", - сообщил в утренней Генштаб ВСУ. Военные также рассказали о "частичном успехе в районе Клещеевки в Донецкой области".

Накануне об освобождении Андреевки написала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Генштаб ВСУ это тогда не подтвердил. После этого Маляр заявила, что не публикует такую информацию без координации и согласования с военными, добавив, что "произошел коммуникационный сбой" между несколькими источниками, которые докладывают непосредственно с места событий.

"К сожалению, она в таком состоянии, что я не уверен, что там можно где-то закрепить флагшток. Самой Андреевки там уже нет. Давайте констатировать факт: она полностью уничтожена. Но как местность, квадрат - важна. Это важный шаг, после которого можно делать еще шаги, чтобы окружать", - рассказал пресс-офицер третьей штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна

Еврокомиссия не стала продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер. В ЕК указали, что благодаря работе специальной координационной платформы и временным мерам, введенным в мае этого года, влияние украинского зерна на рынок пяти соседних государств исчезло и удалось наладить экспорт в третьи страны за пределами ЕС. Украина также согласилась в течение 30 дней ввести дополнительные меры, чтобы избежать скачков цен в соседних странах.

Польша неоднократно выступала против снятия ограничений на уровне Евросоюза и грозилась, что в таком случае введет собственное эмбарго. Премьер-министр Матеуш Моравецкий, узнав о решении Еврокомиссии, подтвердил, что пойдет на этот шаг. Аналогичный запрет также вводят Венгрия и Словакия, сообщает агентство AFP.

СМИ: Ракетный корабль РФ был поврежден в результате атаки украинского морского дрона

Украинский водный дрон "Морской малыш" 14 сентября поразил в Черном море российский ракетный корабль "Самум", утверждают "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

По словам собеседника "Украинской правды", морской дрон недалеко от входа в Севастопольскую бухту ударил в заднюю правую часть корабля, нанеся значительные повреждения, из-за чего "Самум" потерял ход. Корабль отбуксировали на ремонт "с большим дифферентом на корму и креном на правый борт", утверждают источники издания. В российском Минобороны заявили накануне, что атака на "Самум" была отражена, а дрон был уничтожен.

Финляндия запретила въезд российских автомобилей с 16 сентября

Финляндия с 16 сентября вводит запрет на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в РФ, сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен. Кроме того, все зарегистрированные в России автомобили должны покинуть пределы страны в течение полугода - до 16 марта 2024 года, заявила она. Впредь проехать на автотранспортном средстве с российскими номерами в Финляндию имеют право лишь граждане стран-членов ЕС, постоянно живущие в России, а также члены его семьи или дипломаты или приравненные к ним лица. Ранее аналогичный запрет был введен Латвией, Литвой и Эстонией.

Великобритания признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Правительство Великобритании включило ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. "Решение вступает в силу немедленно, и в соответствии с ним, принадлежность к "Группе Вагнера" или ее активная поддержка в Великобритании является уголовным преступлением с тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может сочетаться или заменяться штрафом", - сообщается на сайте британского правительства.

Как ранее писала газета Times, после попытки мятежа Пригожина Лондон отложил вопрос признания ЧВК террористической. Президента России Владимир Путин тогда заявил, что наемники финансировались из российского бюджета. Признание группировки террористической в таком случае несло дополнительные дипломатические и юридические риски.

В Новой Каховке под обстрел попал жилой квартал

В оккупированной российскими войсками Новой Каховке Херсонской области под обстрел попал жилой микрорайон "Сокол", в результате чего погиб один житель и еще 12 человек пострадали, сообщил назначенный Россией "глава администрации" Владимир Сальдо. Сальдо обвиняет в обстреле "с применением тяжелого натовского оружия" Украину.

Глава города Владимира Коваленко в свою очередь утверждает, что взрыв в Новой Каховке был вызван авиабомбой, которую уронили с самолета российские войска. По его словам, самолет, сбросивший снаряд, видели местные жители. Об этом же сообщала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. "Пытаясь нанести управляемыми авиабомбами очередной авиационный удар по Бериславщине, российские оккупанты уронили один из КАБов (корректируемая авиабомба, - Ред.) на Новую Каховку в жилом районе, повредили несколько многоквартирных домов. Есть жертвы среди местного населения по предварительной информации. Также они пытаются развивать тему, что это сделали силы обороны страны", - заявила Гуменюк.

СМИ: G7 введет запрет на импорт российских алмазов

Страны "Большой семерки" (G7) в ближайшие недели объявят о запрете на импорт российских алмазов, сообщают телеканал SkyNews и агентство Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Бельгии. Ограничения начнут действовать с января 2024 года. Сначала будет введен прямой запрет на покупки российских алмазов, а затем постепенно G7 начнут вводить и косвенный запрет. Его установят для того, чтобы отслеживать российские алмазы, которые будут продаваться на другие рынки, пишет Bloomberg. Чиновникам еще предстоит разработать конкретный механизм такого запрета, отмечает агентство.

Смотрите также: