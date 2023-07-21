Основателю Group‑IB запросили 18 лет колонии за "госизмену"

Прокуратура обвиняет основателя Group-IB Илью Сачкова в работе на иностранные спецслужбы и передаче им данных, которые составляют государственную тайну.

Прокуратура попросила Московский городской суд приговорить основателя Grouр-IB Илью Сачкова, обвиняемого в госизмене, к 18 годам колонии. Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева сообщает агентство ТАСС в пятницу, 21 июля. По словам адвоката, защита просила вынести оправдательный приговор, а Сачков, выступая с последним словом, не признал вину. Приговор по делу будет оглашен 26 июля в Мосгорсуде.

Фабула дела Сачкова закрыта

Илья Сачков был арестован в сентябре 2021 года по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, он передавал иностранным спецслужбам некие сведения, составляющие государственную тайну. Его дело рассматривалось в закрытом режиме с начала июля этого года, поскольку фабулы дел по статье о госизмене засекречены.

Сам Сачков утверждал, что его обвиняют в передаче "более 10 лет назад" правительству США данных о российских хакерах, которые он узнал от тогдашнего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Михайлова в 2019 году приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене за якобы сотрудничество с ФБР.

Сачков: За арестом стоят люди, которым мешала моя профессиональная деятельность

Источники агентства Bloomberg утверждали, что одной из причин ареста Сачкова стала передача им правительству США информации о группе хакеров Fancy Bear, которую связывают с ГРУ.

По мнению Сачкова, за его арестом стоят люди, которым мешала "его профессиональная деятельность - борьба с киберпреступностью". "Говорят, сразу после моего задержания состоялась большая вечеринка в "Москва-Сити", на которой собралось хакерское комьюнити, чтобы отпраздновать мой арест", - говорил Сачков в интервью Forbes.

Group-IB занимается разработкой программного обеспечения для детектирования и предотвращения кибератак, выявления кибермошенничества и защиты интеллектуальной собственности в интернете.

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