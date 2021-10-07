Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене

Сооснователю компании Group-IB Илье Сачковуофициально предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщили в четверг, 7 октября, сразу несколько российских информационных агентств со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сейчас с Сачковым "проводятся следственные действия". По словам собеседника ТАСС, Сачков отрицает вину в госизмене, которая, как утверждает следствие, нанесла "репутационный и национальный ущерб интересам России". Он также отрицает, что сотрудничал с разведкой иностранного государства.

Об аресте Ильи Сачкова стало известно 29 сентября - на следующий день после того, как в офисе компании Group-IB прошли обыски. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, предъявившего Сачкову подозрение в госизмене, и постановил взять его под стражу до 27 ноября. Другие подробности суд не указал, так как материалы уголовного дела засекречены. Наказание по статье о госизмене предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Издание Forbes 6 октября опубликовало письмо матери предпринимателя Людмилы Сачковой президенту РФ Владимиру Путину. Та отвергла обвинения в госизмене, а также попросила Путина "честно разобраться" в деле и освободить ее сына. В Кремле заявили, что не видели такого письма Сачковой, но "относятся с пониманием к ее чувствам".

Невиновным Илью Сачкова считают и в самой компании. "Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации", - говорится в сообщении Group-IB, распространенном в конце сентября.

Чем известна Group-IB

Компания Group-IB занимается разработкой программного обеспечения для детектирования и предотвращения кибератак, выявления кибермошенничества и защиты интеллектуальной собственности в интернете. Как отмечает издание "Медуза", Group-IB расследует высокотехнологичные преступления, сотрудничает с Интерполом и силовыми ведомствами РФ, а среди ее клиентов - Сбербанк, Альфа-банк, "Мегафон" и "Ростех".

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