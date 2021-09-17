 ″Ошибка выжившего″ в Новосибирске | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.09.2021

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Культура и стиль жизни

"Ошибка выжившего" в Новосибирске

Арт-проект "48 часов Новосибирск" вдохновлен фестивалем современного искусства в Берлине. Работы на тему "Ошибка выжившего" представляют художники из России, ФРГ и Узбекистана.

Перформанс Алайский рынок на фестивале 48 часов Новосибирск в 2019 году

Первый фестиваль "48 часов Новосибирск" в 2019 году

В Новосибирске в пятницу, 17 сентября, начался фестиваль современного искусства "48 часов Новосибирск" с участием более 200 художников из России, Германии и Узбекистана. Трехдневное мероприятие, организованное Гёте-Институтом в Новосибирске совместно с Центром культуры "ЦК19" и кураторами берлинского фестиваля "48 часов Нойкёльн", проходит в рамках Года Германии в России 2020-2021. Некоторые выставки продолжат работу и после закрытия фестиваля.

Посетители смогут увидеть около 40 проектов, выставок и программ под общей темой "Ошибка выжившего". Это словосочетание можно трактовать по-разному, отмечают организаторы. В творчестве участников можно отыскать личный взгляд на экзистенциальные вопросы, стратегию выживания художественного сообщества на локальном уровне или отсылки к темам состояния гражданского общества, изменения климата или пандемии.

Плакат с анонсом фестиваля современного искусства 48 часов Новосибирск

Инициаторы мероприятия вдохновлялись фестивалем современного искусства "48 часов Нойкельн", более 20 лет проводимым в одноименном районе Берлина. В этом году в Сибири представлено восемь работ, впервые показанных в германской столице в июне. И это не единственный культурный мост в Германию, возведенный в Новосибирске.

Искусство на парашютах

Так, берлинский музыкальный коллектив Jonajavo покажет видео-перформанс "Ожившие витрины". Художница Ан Пенхюзен (An Paenhuysen) представляет в областной научной библиотеке Новосибирска "Стихотворения из пяти слов". А берлинский коллектив художниц QUO в рамках инициативы Parachute(s) Tandem разместил в городе на Оби несколько небольших парашютов, парящих в воздухе. На каждом напечатан QR-код, ведущий на две работы - из Новосибирска и Берлина - в онлайн-галерее.

Кроме того, гости фестиваля смогут посетить гибрид читального зала и книжной выставки и полистать около сотни изданий, включая публикации, показывающие эволюцию книжной индустрии и самиздата. Частью программы стала и "Очумелая выставка" - арт-проект, изначально организованный для XIV Красноярской музейной биеннале в рамках Года Германии в РФ.

Кладбище неосуществленных идей

Авторы фестиваля стремятся познакомить аудиторию с творчеством современных сибирских художников. Так, проект "Остров" рассказывает истории жителей одной из новосибирских улиц, которая в силу развития города превратилась из одного из основных транспортных узлов во второстепенную и столкнулась с угрозой запустения. А выставка "Я не знаю" позволит заглянуть на "кладбище идей", которые не удалось претворить в жизнь.

Перформанс Назло Родине на фестивале в 2019 году

Перформанс "Назло Родине" на фестивале в 2019 году

Выпускники местных учебных заведений не всегда продолжали творить в Сибири, указывает проект "Пять маршрутов". Его инициатор Андрей Кузнецов собрал пять историй художниц, учившихся искусству в Новосибирске, а позднее уехавших из города в другие регионы России или за границу.

Берлин - Новосибирск - Ташкент

Первый фестиваль "48 часов Новосибирск" прошел в сентябре 2019 года, собрав на более чем 20 площадках около 100 проектов представителей сибирской художественной сцены и гостей из Германии. Его посетили свыше 10 тысяч человек.

Организаторы верят в рост популярности мероприятий такого формата. Подтверждением тому служит фестиваль "48 часов Ташкент", который дебютирует 24 сентября. А в Новосибирске представлены работы семи живущих в Узбекистане художников и музыкантов.

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