Оружейная промышленность Германии готовится к сложностям с экспортом

Оружейная промышленность Германии опасается существенных сложностей из-за ограничений на экспорт, запланированных новым правительством страны. "Первые заявления членов нового федерального правительства указывают на то, что в ближайшем будущем экспорт вооружений в страны, не входящие в состав ЕС и НАТО, практически не должен больше рассматриваться", - отметил Ханс-Кристоф Ацподин (Hans Christoph Atzpodien), генеральный директор Федерального объединения предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, BDSV). Его слова цитирует в понедельник, 3 января, агентство dpa.

Возможные зазоры в поставках будут закрываться другими государствами, а участие германских компаний в европейских оружейных проектах будет сокращаться, предупредил Ацподин.

Пока достаточно политических рекомендаций властей ФРГ

Новая правящая коалиция в ФРГ, состоящая из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, ранее говорила, что намерена ограничить экспорт вооружений в государства, находящиеся вне пределов Европейского Союза и НАТО. Для более эффективного контроля планируется принять соответствующий закон. В настоящее время для выдачи разрешений на экспорт оружия из ФРГ достаточно лишь политических рекомендаций.

Ханс-Кристоф Ацподин опасается, что новый закон осложнит условия международного сотрудничества германских производителей, и настаивает на общеевропейском решении. По его мнению, "исключительно национальным подходом" проблему не урегулировать.

Закон о контроле над экспортом вооружений

Прежнее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel) за последние девять дней у власти разрешило экспортировать оружие и вооружения в общей сложности почти на 5 млрд евро - больше, чем за девять предшествовавших месяцев 2021 года. При этом львиная доля вооружений предназначена для Египта - страны, которую критикуют за нарушения прав человека и вмешательство в конфликты в Ливии и Йемене.

Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 26 декабря 2021 года призвала ужесточить правила, на основании которых в Германии выдаются соответствующие разрешения. "Мы как коалиция дали ясно понять, что внимательно изучим существовавшую в последние годы политику в сфере экспорта вооружений. Поэтому мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения", - указала Бербок.

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