 Оружейная промышленность Германии готовится к сложностям с экспортом | Новости из Германии о Германии | DW | 03.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Оружейная промышленность Германии готовится к сложностям с экспортом

Представители оружейной промышленности ФРГ критикуют анонсированный новым правительством закон и настаивают на общеевропейском решении.

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Немецкий основной боевой танк Leopard 2 (фото из архива)

Оружейная промышленность Германии опасается существенных сложностей из-за ограничений на экспорт, запланированных новым правительством страны. "Первые заявления членов нового федерального правительства указывают на то, что в ближайшем будущем экспорт вооружений в страны, не входящие в состав ЕС и НАТО, практически не должен больше рассматриваться", - отметил Ханс-Кристоф Ацподин (Hans Christoph Atzpodien), генеральный директор Федерального объединения предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, BDSV). Его слова цитирует в понедельник, 3 января, агентство dpa.

Возможные зазоры в поставках будут закрываться другими государствами, а участие германских компаний в европейских оружейных проектах будет сокращаться, предупредил Ацподин.

Пока достаточно политических рекомендаций властей ФРГ

Новая правящая коалиция в ФРГ, состоящая из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, ранее говорила, что намерена ограничить экспорт вооружений в государства, находящиеся вне пределов Европейского Союза и НАТО. Для более эффективного контроля планируется принять соответствующий закон. В настоящее время для выдачи разрешений на экспорт оружия из ФРГ достаточно лишь политических рекомендаций.

Ханс-Кристоф Ацподин опасается, что новый закон осложнит условия международного сотрудничества германских производителей, и настаивает на общеевропейском решении. По его мнению, "исключительно национальным подходом" проблему не урегулировать.

Закон о контроле над экспортом вооружений

Прежнее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel) за последние девять дней у власти разрешило экспортировать оружие и вооружения в общей сложности почти на 5 млрд евро - больше, чем за девять предшествовавших месяцев 2021 года. При этом львиная доля вооружений предназначена для Египта - страны, которую критикуют за нарушения прав человека и вмешательство в конфликты в Ливии и Йемене.

Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 26 декабря 2021 года призвала ужесточить правила, на основании которых в Германии выдаются соответствующие разрешения. "Мы как коалиция дали ясно понять, что внимательно изучим существовавшую в последние годы политику в сфере экспорта вооружений. Поэтому мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения", - указала Бербок.

Смотрите также:

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Выше, дальше, быстрее и точнее

    Выше, дальше, быстрее и точнее - вот требования военных при закупках вооружений. А получается обычно дольше, хуже и всегда дороже. Подводная лодка, которая боится морской воды, истребитель, который не выходит из пике - список можно продолжить.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Бронетранспортер для карликов

    В середине 50-х годов прошлого века тогдашний министр обороны не глядя заказал несколько тысяч бронетранспортеров HS 30. Машина оказалась тесной, гусеницы слабыми, мотор перегревался. Высадка на ходу означала риск для жизни. Никто и не высаживался - бронетранспортер стоял на ремонте.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Starfighter - самолет, который не выходит из штопора

    В 1958 году ВВС Германии заключает договор на поставки американского истребителя Starfighter. Из 916 машин разбилось 269. Погибло 116 пилотов. Счетная палата обвинила тогдашнего министра обороны в растрате средств. Подозрения в коррупции так и не были опровергнуты.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Подводная лодка боится воды

    В 1959 году ВМС заказали подводную лодку класса 201. Она должна была стать самой современной в своем классе. Первый экземпляр поступил на вооружение в 1962 году. Тут же появились трещины в корпусе. Сталь оказалась недоброкачественной. В 1967 году лодки пошли на слом.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Военно-морской долгострой

    С 2008 года ВМС Германии получили 5 боевых кораблей типа Korvette 130. Недочетам и неполадкам нет числа: плохая сборка, недостаточное вооружение, проблемы с трансмиссией, плесень в углах. Моряки надеются, что ремонт новых кораблей завершится в 2014 году.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Eurofighter - сверхзвуковые миллионы

    Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) в кабине самолета Eurofighter. Гордиться нечем - это самый затяжной и дорогой проект закупки вооружений. Одна машина разбилась - отказало управление. Потом пришлось доводить катапультируемые кресла. Стоимость возросла с 50 до 90 миллионов евро - за каждый самолет.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Беззубый "Тигр"

    Еще в 1984 году Франция и Германия решили совместно создать европейский боевой вертолет. Серийное производство машины под названием "Тигр" началось в 2002 году. Но опыт Афганистана показал, что вертолет плохо вооружен. Теперь он называется не "боевым", а "вспомогательным".

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    "Атлас" никак не оторвется от земли

    Транспортный самолет А400М "Атлас" должны заменить устаревшие машины ряда стран НАТО. В частности, "Атлас" предназначен для транспортировки вертолетов "Тигр". Из-за технических проблем самолет на вооружение пока не поступил. А стоимость каждой машины неуклонно растет.

    Автор: Жанетт Зайферт, Александр Варкентин


Смотреть видео 04:17

Владимир Зеленский: "Германия могла бы оказать нам военную помощь"

Аудио- и видеофайлы по теме

Роботы-убийцы, биотехнологии и ДРСМД: конференция по разоружению в Берлине  

Память о страшном взрыве Pershing в Германии и страх перед новой гонкой вооружений  

Реклама

Самые читаемые

Reuters: Россия нанесла авиаудар по провинции Идлиб  

Накопления немцев в 2021 году достигли нового рекорда  

Французское шампанское переименовали для российского рынка  