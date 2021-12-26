Глава МИД ФРГ Бербок призвала ужесточить правила экспорта вооружений

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала ужесточить правила, на основании которых в Германии выдаются разрешения на экспорт вооружений. "Мы как коалиция дали ясно понять, что внимательно изучим существовавшую в последние годы политику в сфере экспорта вооружений. Поэтому мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения", - заявила она в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 26 декабря.
Накануне стало известно, что бывшее правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel) за последние девять дней у власти выдало разрешений на экспорт оружия почти на 5 млрд евро - больше, чем за девять предшествовавших месяцев. При этом львиную долю вооружений должен получить Египет - страна, которую критикуют за нарушения прав человека и вмешательство в конфликты в Ливии и Йемене.
Разработка закона об экспорте вооружений
Новая правящая коалиция в ФРГ, состоящая из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, намерена ограничить экспорт вооружений в страны за пределами ЕС и НАТО. Для обеспечения более эффективного контроля планируется принятие соответствующего закона. В настоящее время для выдачи разрешений на экспорт оружия из ФРГ есть лишь политические рекомендации.
Данную тему курирует министерство экономики ФРГ, возглавляемое "зеленым" вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck). Уже многие годы, однако, идет дискуссия о целесообразности передачи этот вопроса в ведение МИД. Бербок в этом вопросе пока не заняла четкой позиции, в то же время отметив, что экспорт вооружений - не только экономический вопрос, но и вопрос внешней политики, прав человека и международных отношений.
Анналена Бербок выступает за общеевропейское решение, но признает, что добиться его будет непросто, поскольку некоторые страны, например Франция, гораздо менее строго, чем Германия, подходят к выдаче разрешений на экспорт вооружений.
Христианские демократы защищают действия бывшего правительства
Между тем эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) выступил в защиту действий правительства Меркель, которое за считанные дни до передачи власти выдало разрешений на экспорт оружия почти на 5 млрд евро.
"Действия исполнявшего обязанности федерального правительства осуществлялись в рамках действующего законодательства. Поэтому критические голоса "зеленых" и левых - не что иное, как крокодиловы слезы", - сказал он в интервью dpa.
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Автор: Михаил Бушуев