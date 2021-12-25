Кабинет Меркель перед уходом одобрил экспорт оружия из Германии на миллиарды

Бывшее правительство ФРГ под руководством канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) за последние девять дней пребывания у власти одобрило экспорт вооружений почти на 5 млрд долларов (4,91 млрд) - больше, чем почти за девять предшествовавших месяцев. В результате Германия за 2021 год выдала разрешения на экспорт оружия на рекордную сумму в 9,04 млрд евро, сообщили в субботу, 25 декабря, немецкие СМИ со ссылкой на ответ министерства экономика ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Шевин Дагделен (Sevin Dagdelen).

Большую часть предназначенных для экспорта вооружений должен получить Египет, который критикуют за нарушения прав человека и вмешательство в конфликты в Йемене и Ливии. Он с большим отрывом опережает другие страны в списке заказчиков немецкого оружия.

Египет - лидер в списке импортеров немецких вооружений

Из ответа Минэкономики следует, что до смены правительства в Германии для Египта был одобрен экспорт вооружений на 4,34 млрд евро. Между тем в предыдущем ответе ведомства значилось, что на 29 ноября Египту должно быть поставлено оружия лишь на 0,18 млрд евро. Это означает, что только за последние девять дней пребывания у власти правительство Меркель одобрило экспорт вооружений Египту более чем на 4 млрд евро.

Примечательно, что в это время правительство Меркель имело лишь статус временно исполняющего обязанности. Обычно в этот период правительство Германии уже не принимает серьезных политических решений, отмечает агентство dpa.

Несколько дней тому назад стало известно, что незадолго до передачи власти 8 декабря тогдашнее правительство ФРГ во главе с Меркель и вице-канцлером - нынешним главой правительства - Олафом Шольцем (Olaf Scholz) одобрило продажу трех боевых кораблей и 16 зенитно-ракетных комплексов. Теперь уже бывший министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) проинформировал бундестаг о принятом решении лишь за день до избрания Шольца на пост федерального канцлера, но при этом он не сообщил, на какую именно сумму одобрен экспорт вооружений.

Левые политики критикуют Шольца

Эксперт Левой партии по внешней политике Шевин Дагделен резко раскритиковала действия нынешнего канцлера.

"Олаф Шольц совершил подлинное мошенничество в правительстве, которое лишь временно исполняло обязанности, и отчетливо продемонстрировал, насколько, в конечном счете, бесплодной остается критика Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по поводу бессовестного экспорта вооружений диктатурам и авторитарным режимам. Для нового "светофорного" правительства под руководством Шольца - это тяжелая ипотека", - заявила Дагделен в интервью dpa.

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