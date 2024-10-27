Опросы: в Японии правящая партия теряет большинство

Экзитполы: В Японии Либерально-демократическая партия премьера Сигэру Исибы впервые c 2009 года не смогла получить абсолютного большинства голосов на выборах.

На досрочных парламентских выборах в Японии правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), возглавляемая премьер-министром страны Сигэру Исибой, и ее коалиционный партнер - партия "Комэйто", - судя по всему, не смогли заручиться достаточным числом голосов избирателей для получения абсолютного большинства в нижней палате - Палате представителей. Об этом сообщают в воскресенье, 27 октября, японский телеканал Nippon TV со ссылкой на данные собственных экзитполов, и другие СМИ.

Сигэру Исиба объявил о проведении парламентских выборов вскоре после того, как занял должность премьера, победив на выборах главы правящей ЛДП в сентябре.

За 465 депутатских мест в Палате представителей японского парламента на нынешних выборах борются около 1300 кандидатов. Ожидается, что первые результаты выборов появятся вечером 27 октября, а окончательные - будут объявлены утром 28 октября.

Противниками правящих партий - консервативной ЛДП и правоцентристской "Комэйто" - выступают оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, а также Партия инноваций Японии, Коммунистическая партия Японии и Демократическая партия для народа. Как напоминает телеканал NHK, состоящие в оппозиции партии не смогли договориться о выставлении единых кандидатов против ЛДП и "Комэйто", поэтому каждая партия продвигает своих претендентов.

Ключевые темы на парламентских выборах в Японии

Судя по опросам NHK, ключевыми темами для японских избирателей на нынешних выборах являются экономика и инфляция. Граждан волнует также скандал вокруг махинаций функционеров ЛДП с партийными средствами. Именно из-за этого скандала предыдущий премьер-министр страны Фумио Кисида покинул пост лидера ЛДП.

В свою очередь издание "Никкэй" называет в числе основных тем рост цен, слабый потребительский спрос и сокращение численности населения. Помимо этого, активно обсуждаются вопросы, связанные с внешней политикой и национальной безопасностью, в частности укрепление оборонного потенциала страны.