 Опрос: В Германии молодежь стала меньше пить и больше курить марихуану | Новости из Германии о Германии | DW | 24.06.2022

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Германия

Опрос: В Германии молодежь стала меньше пить и больше курить марихуану

Если число увлекающихся алкоголем и курением обычных сигарет среди представителей немецкой молодежи сильно сократилось, то любителей каннабиса становится все больше.

Мужчина, курящий марихуану

Согласно результатам исследования, проведенного Федеральным центром по просвещению в области вопросов здоровья (BZgA), в Германии в 2021 году молодые люди употребляли меньше  алкоголя, чем раньше. Доля курильщиков среди 12-25-летних остается низкой уже не первый год. В то же время растет популярность марихуаны. Такие данные обнародованы ведомством в четверг, 23 июня.

По данным BZgA, в 2021 году 8,7 процента подростков в возрасте от 12 до 17 лет употребляли алкоголь регулярно, то есть не реже одного раза в неделю. По сравнению с 2004 годом, когда доля таковых составляла 21,2 процента, данный показатель не только значительно понизился, но и достиг самого низкого уровня с начала такого мониторинга. Среди представителей молодежи в возрасте от 18 до 25 лет доля регулярно употребляющих алкоголь также сократилась - до 32 процентов. В 2004 году таковых было 43,6 процента.

Пьянство, когда речь идет об употреблении не менее четырех стаканов  спиртного  подряд для женщин и не менее пяти стаканов подряд для мужчин, - также идет на убыль: в том, что за последние 30 дней им доводилось пить алкоголь в таком количестве, признались 11 процентов опрошенных в возрасте 12-17 лет. В возрастной группе от 18 до 25 лет 32,7 процента заявили, что за последние 30 дней были пьяны по меньшей мере один раз.

Доля курильщиков – на исторически низком уровне

По данным BZgA, доля курящих среди молодежи в 2021 году оставалась "стабильно на исторически низком уровне": среди 12-17-летних  курильщиков  было 6,1 процента, а среди 18-25-летних - 29,8 процента. В 2001 году эти показатели составляли 27,5 и 44,5 процента соответственно.

Зато число представителей молодежи, употребляющих каннабис, в Германии возросло. Доля 18-25-летних, когда-либо "куривших травку", выросла с 34,8 процента в 2012 году до 50,8 процента в 2021 году. Среди 12-17-летних данный показатель почти не изменился и составил 9,3 процента (в 2011 году - 6,7 процента).

За широкие профилактические меры

Буркхард Блинерт (Burkhard Blienert), уполномоченный федерального правительства по вопросам наркотических средств указал в этой связи на актуальность проблемы профилактики, подчеркнув, что, "когда речь идет о каннабисе, она должна быть как можно более широкой" – и напомнил о том, что именно предпринимавшиеся в стране эффективные профилактические меры обеспечили сокращение потребления алкоголя и табака.

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    Марихуана в 2021 году остается самым распространенным легким наркотиком в Европе. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, почти 30 процентов взрослых европейцев несмотря на все запреты, хотя бы раз в жизни употребляли каннабис. При этом, согласно отчету ООН, доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40 процентов.

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    Употребление марихуаны в ФРГ - не преступление?

    В немецком языке за курение марихуаны или гашиша отвечает глагол kiffen. Причем в ФРГ употребление этих наркотиков в определенных дозах не является преступлением. По некоторым данным, потребление каннабиса среди молодежи в возрасте 18-26 лет за последнее время увеличилось в три раза.

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    COVID-19 наркобаронам не помеха

    Объем запрещенного оборота наркотиков в Европе оценивается примерно в 30 млрд евро. И пандемия коронавируса не оказала на него существенного влияния. При этом марихуана продолжает лидировать в полицейской статистике. Выявлены случаи, когда в погоне за прибылью дилеры смешивали некачественную марихуану с опасными синтетическими каннабиноидами. Адская смесь стала причиной десятков смертей.

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    Преступность растет за счет потребителей

    В Германии в последнее время замечен рост преступлений, связанных с наркотиками. Но абсолютное большинство из них приходится на потребление, а не на продажу. Политики и эксперты предлагают декриминализовать потребление легких наркотиков, переведя их из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений. Это позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы.

    Автор: Виталий Кропман


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