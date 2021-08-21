 Опрос: сторонники консерваторов хотят заменить кандидата в канцлеры ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.08.2021

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Германия

Опрос: сторонники консерваторов хотят заменить кандидата в канцлеры ФРГ

За замену Армина Лашета на Маркуса Зёдера выступили 70 процентов сторонников правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС. Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября.

Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет (слева) и председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер

Армин Лашет (слева) и Маркус Зёдер

Большинство сторонников правящего в Германии консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) высказались за замену нынешнего кандидата на пост канцлера, председателя ХДС Армина Лашета (Armin Laschet) на председателя ХСС Маркуса Зёдера (Markus Söder). Такую точку зрению выразили 70 процентов участников опроса, который социологический институт Civey провел по заказу издания Augsburger Allgemeine. Результаты исследования были обнародованы в среду, 25 августа. Менее четверти (23 процента) респондентов хотели бы оставить кандидатуру Лашета, а еще 7 процентов не определились с позицией.

Опрос показал также, что более половины жителей ФРГ вне зависимости от их политических предпочтений  (52 процента) также выступают за смену кандидатуры Лашета, 38 процентов - против.

Зёдер заявил об отсутствии политических амбиций

Сам Зёдер, который возглавляет земельное правительство Баварии, в интервью региональному телеканалу München TV в очередной раз заявил об отсутствии политических амбиций на федеральном уровне. Глава ХСС подчеркнул, что не видит себя кандидатом на пост канцлера ФРГ как на выборах в 2021 году, так и в 2025-м.

Между тем премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) призвал правящих консерваторов определиться. "Мы должны сказать немцам, что они получат, если проголосуют за ХДС/ХСС", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. Кречмер посетовал на вялую предвыборную кампанию в Германии.

Социал-демократы в Германии впервые за 15 лет опередили консерваторов

Падение рейтинга популярности ХДС/ХСС продолжается за пять недель до парламентских выборов в Германии. По данным опроса института социологических исследований Forsa, блок, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), за неделю потерял один процентный пункт симпатий избирателей, набрав 22 пункта. Это худший показатель консерваторов за всю историю опросов Forsa с 1984 года. При этом Социал-демократическая партия Германии на два процентных пункта улучшила свои показатели и с 23 процентами впервые за 15 лет опередила ХДС/ХСС.

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. 

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    Автор: Ирина Филатова


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Контекст

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