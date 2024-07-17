Немцы считают, что условия в ФРГ ухудшились с уходом Меркель

Большинство немецких избирателей считает, что ситуация в стране ухудшилась с тех пор, как Ангела Меркель (Angela Merkel) ушла с поста канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov и приуроченного к 70-летию Меркель, - экс-канцлер Германии отмечает свой день рождения в среду, 17 июля.

Согласно результатам этого исследования , 61% респондентов считают, что условия жизни в Германии ухудшились с момента окончания правления Ангелы Меркель. Лишь 7% полагают, что ситуация улучшилась, а еще 25% не заметили особых перемен.

Среди недовольных - избиратели АдГ, среди "оптимистов" - сторонники "зеленых"

Мнение о том, что после ухода Меркель с поста канцлера ситуация в стране ухудшилась, чаще высказывали люди старшей возрастной группы: так считает 71% опрошенных от 60 до 69 лет и 69% респондентов от 50 до 59 лет. При этом большинство недовольных было среди избирателей правопопулистской"Альтернативы для Германии" (АдГ): 85% из них уверены, что ситуация с уходом Меркель ухудшилась.

Те, кто считает, что условия жизни стали хуже, винят в этом действующее федеральное правительство Олафа Шольца (Olaf Scholz) (28%), 15% объясняют ухудшения внешними факторами, еще 55% ссылаются как на Шольца, так и на внешние обстоятельства.

Среди тех, кто говорил о переменах к лучшему, чаще попадались сторонники входящих в правящую коалицию "зеленых" - 13% из них уверены, что жизнь в Германии с уходом Меркель улучшилась. 26% связывают такие перемены с внешними обстоятельствами, 21% - с правлением Олафа Шольца, еще 44% ссылаются на оба эти фактора.

Ангела Меркель на посту канцлера и споры о ее наследии

Ангела Меркель - восьмой федеральный канцлер Германии и первая женщина во главе правительства ФРГ. Она занимала пост канцлера 16 лет - с 2005 по 2021 годы.

Меркель пользовалась широкой поддержкой как внутри страны, так и за рубежом, пока находилась у власти. Однако война России против Украины, начавшаяся вскоре после ухода Меркель с поста главы правительства ФРГ, заставила многих переосмыслить ее наследие.

Критики говорят, что она была слишком мягкой по отношению к России, в то время как растущая во время ее правления энергетическая зависимость Берлина от Москвы была ошибкой.

При этом защитники Меркель отмечают, что ее политика в отношении России мало чем отличалась от политики других глав правительств, независимо от того, к какой партии те принадлежали: Германия давно поддерживала более тесные экономические, энергетические и культурные связи с Россией, чем многие европейские союзники Берлина.

Сторонники Меркель также отмечают роль экс-канцлера в политике ЕС, указывая на то, что ей удалось сохранить Евросоюз, несмотря на банковский кризис и миграционный кризис.