Определены полуфиналистки ЧМ-2023 по футболу среди женщин

В полуфинале женского чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Швеции, а также команды Австралии и Англии.

На чемпионате мира по футболу среди женщин завершились все матчи четвертьфинала и определились полуфинальные пары. Сборная Австралии в субботу, 12 августа, одолела команду Франции и впервые вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи в Брисбене завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11‑метровых ударов сильнее оказались австралийки - 7:6.

В другом матче четвертьфинала в Сиднее сборная Англии, которая является действующим чемпионом Европы, обыграла колумбиек со счетом 2:1.

В первом полуфинале встретятся сборные Испании и Швеции, во втором полуфинале - команды Австралии и Англии. Матчи пройдут 15 и 16 августа соответственно.

Действующие чемпионки не дошли до четвертьфинала

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующий чемпион мира - женская сборная США - не смог пробиться в четвертьфинал.

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