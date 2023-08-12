  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ФутболАвстралия

Определены полуфиналистки ЧМ-2023 по футболу среди женщин

Жан Рофе
2 ч. назад

В полуфинале женского чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Швеции, а также команды Австралии и Англии.

https://p.dw.com/p/4V69U
Женская сборная Австралии по футболу после матча с командой Франции
Женская сборная Австралии по футболу после матча с командой ФранцииФото: ASANKA BRENDON RATNAYAKE/REUTERS

На чемпионате мира по футболу среди женщин завершились все матчи четвертьфинала и определились полуфинальные пары. Сборная Австралии в субботу, 12 августа, одолела команду Франции и впервые вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи в Брисбене завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11‑метровых ударов сильнее оказались австралийки - 7:6.

В другом матче четвертьфинала в Сиднее сборная Англии, которая является действующим чемпионом Европы, обыграла колумбиек со счетом 2:1.

В первом полуфинале встретятся сборные Испании и Швеции, во втором полуфинале - команды Австралии и Англии. Матчи пройдут 15 и 16 августа соответственно.

Действующие чемпионки не дошли до четвертьфинала

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующий чемпион мира - женская сборная США - не смог пробиться в четвертьфинал.

Смотрите также:

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карли Маркс - талисман баскетболистов из "Niners Сhemnitz 99"

Самые оригинальные спортивные талисманы Германии

Самые оригинальные спортивные талисманы Германии

Талисманы есть разные: пчелы, медведи, фантастические существа и даже - настоящий козел. И есть один философ - Карли Маркс, талисман баскетбольного клуба из немецкого Хемница. Но кто из них приносит больше удачи?
Стиль жизни28 апреля 2023 г.
Штаб-квартира Российского футбольного союза (РФС)

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Игры с "Баварией", "Барселоной" и "Манчестер Сити" теперь в прошлом? Война отрезала российский спорт от основного партнера и конкурента - Европы.
Спорт31 марта 2023 г.
external

Пять самых дорогих трансферов в истории футбола (18.10.2017)

Пять самых дорогих трансферов в истории футбола (18.10.2017)

Дорогой, дороже, самый дорогой... Покупая лучших футболистов, клубы не жалеют денег. Пятерка самых дорогих трансферов в истории футбола.
Футбол18 октября 2017 г.01:38 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Истребитель Су-30 (фото из архива)

В Калининградской области разбился военный самолет Су-30

Катастрофы4 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Депутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть Крым

Депутат Бундестага: Taurus поможет Украине вернуть Крым

Политика24 ч. назад03:47 мин.
Кевелар

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Туризм10 ч. назад
Бойцы Ракетных войск Китая на параде

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Политика14 ч. назад
Залы галереи "Guelman und Unbekannt"

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

Культура14 ч. назад
Немецкие ракеты Taurus

Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

Политика11 августа 2023 г.
Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко прыгает по сцене, закрывая занавес и напевает: "Железный занавес закрывается-а-а-а"

Граница Беларуси и ЕС: из-за кого падает "железный занавес"?

Граница Беларуси и ЕС: из-за кого падает "железный занавес"?

Политика11 августа 2023 г.
На главную страницу