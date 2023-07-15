ООН обеспоена условиями Дамаска по доставке гумпомощи

Организация Объединенных Наций обеспокоена "неприемлемыми условиями", выдвинутыми правительством Сирии для доставки гуманитарной помощи в контролируемые повстанцами районы на северо-западе страны через турецко-сирийский пограничный переход Баб-эль-Хава. Об этом говорится в документе, направленном в Совет Безопасности ООН Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), сообщает в пятницу, 14 июля, агентство AFP.

Доставка гуманитарной помощи через этот пункт пропуска застопорилась с 10 июля, когда истек срок действия соглашения ООН от 2014 года, которое должно продлеваться каждые полгода. Согласно письму, полученному в ООН на этой неделе, сирийское правительство требует, чтобы поставки осуществлялись "в полном сотрудничестве и координации с правительством".

Дамаск также указывает, что Международный комитет Красного Креста (МККК) и Сирийский арабский Красный Полумесяц (САРК) должны "осуществлять контроль и содействовать распределению гуманитарной помощи". Кроме того, ООН не должна "вступать в контакт с террористическими организациями и группировками на северо-западе Сирии". По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, теперь эти условия должны быть "тщательно проанализированы". "Мы проводим консультации с различными партнерами", - отметил он.

Вопрос о трансграничной помощи остается открытым

По данным ООН, четыре миллиона человек в Сирии зависят от поставок продовольствия, воды и медикаментов. При этом около 85 процентов поставок помощи проходит через турецко-сирийский пограничный пункт Баб-эль-Хава. Баб-эль-Хава - единственный маршрут, по которому помощь ООН может быть доставлена сирийскому населению, не проходя через районы, контролируемые правительственными войсками.

Дамаск регулярно осуждает поставки помощи ООН как нарушение своего суверенитета, а его основной союзник Москва препятствует осуществлению этой сделки на протяжении многих лет , напоминает AFP. Россия 11 июля наложила вето на проект резолюции о продлении механизма трансграничной помощи через пункт Баб-эль-Хава на девять месяцев.

"Масштабы потребностей в Сирии требуют комплексного и неограниченного подхода к оказанию гуманитарной помощи. Мы готовы оказать поддержку в рамках наших возможностей и с согласия всех вовлеченных сторон", - заявили AFP представители делегации МККК в Нью-Йорке.

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