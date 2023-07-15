  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСирия

ООН обеспоена условиями Дамаска по доставке гумпомощи

Виталий Кропман
16 мин. назад

В ООН назвали "неприемлемыми" ряд условий, выдвинутых правительством Сирии для возобновления трансграничной поставки гуманитарной помощи в контролируемые повстанцами районы на северо-западе страны.

https://p.dw.com/p/4TwS1
Грузовики с гуманитарной помощью на закрытом погранпереходе Баб-эль-Хава
Грузовики на погранпереходе Баб-эль-ХаваФото: Ghaith Alsayed/AP

Организация Объединенных Наций обеспокоена "неприемлемыми условиями", выдвинутыми правительством Сирии для доставки гуманитарной помощи в контролируемые повстанцами районы на северо-западе страны через турецко-сирийский пограничный переход Баб-эль-Хава. Об этом говорится в документе, направленном в Совет Безопасности ООН Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), сообщает в пятницу, 14 июля, агентство AFP.

Доставка гуманитарной помощи через этот пункт пропуска застопорилась с 10 июля, когда истек срок действия соглашения ООН от 2014 года, которое должно продлеваться каждые полгода. Согласно письму, полученному в ООН на этой неделе, сирийское правительство требует, чтобы поставки осуществлялись "в полном сотрудничестве и координации с правительством".

Дамаск также указывает, что Международный комитет Красного Креста (МККК) и Сирийский арабский Красный Полумесяц (САРК) должны "осуществлять контроль и содействовать распределению гуманитарной помощи". Кроме того, ООН не должна "вступать в контакт с террористическими организациями и группировками на северо-западе Сирии". По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, теперь эти условия должны быть "тщательно проанализированы". "Мы проводим консультации с различными партнерами", - отметил он.

Вопрос о трансграничной помощи остается открытым

По данным ООН, четыре миллиона человек в Сирии зависят от поставок продовольствия, воды и медикаментов. При этом около 85 процентов поставок помощи проходит через турецко-сирийский пограничный пункт Баб-эль-Хава. Баб-эль-Хава - единственный маршрут, по которому помощь ООН может быть доставлена сирийскому населению, не проходя через районы, контролируемые правительственными войсками.

Дамаск регулярно осуждает поставки помощи ООН как нарушение своего суверенитета, а его основной союзник Москва препятствует осуществлению этой сделки на протяжении многих лет , напоминает AFP. Россия 11 июля наложила вето на проект резолюции о продлении механизма трансграничной помощи через пункт Баб-эль-Хава на девять месяцев.

 "Масштабы потребностей в Сирии требуют комплексного и неограниченного подхода к оказанию гуманитарной помощи. Мы готовы оказать поддержку в рамках наших возможностей и с согласия всех вовлеченных сторон", - заявили AFP представители делегации МККК в Нью-Йорке.

Смотрите также:

Война в Сирии: кто поможет беженцам в Идлибе?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что думают в Европе о перемирии в Идлибе (06.03.2020)

Что думают в Европе о перемирии в Идлибе (06.03.2020)

На экстренной встрече в Загребе представители стран ЕС приветствовали перемирие в Сирии и осудили использование Турцией беженцев в своих политических целях.
Конфликты6 марта 2020 г.01:57 мин.
external

Встреча по Сирии: как Путин и Эрдоган делят влияние на Ближнем Востоке. DW Новости (05.03.2020)

Встреча по Сирии: как Путин и Эрдоган делят влияние на Ближнем Востоке. DW Новости (05.03.2020)

Дружба Путина и Эрдогана не раз оказывалась на грани краха. Камень преткновения - Сирия, где Москва и Анкара - по разные стороны линии фронта. Речь даже не о прекращении огня в Идлибе, а о сферах влияния в Сирии и во всем регионе. Ситуация настолько обострилась, что Эрдоган прилетел в Москву.
5 марта 2020 г.14:37 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне

Bloomberg: ЕС и ЕЦБ спорят по поводу замороженных активов РФ

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ученик пишет на доске буквы алфавита

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Общество6 ч. назад
Карикатура DW о забастовке актеров и сценаристов в США. Буквы, образующие слово "Hollywood", держат таблички с лозунгами: "Вот!", "Долой!", "Strike", "Требуем!", "Забастовка!", "Дайте денег!"

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Общество16 ч. назад
Алексей Пацко в Нюрнберге

Как живет в Германии бывший судья, бежавший из Беларуси

Как живет в Германии бывший судья, бежавший из Беларуси

Общество17 ч. назад
Экс-премьер правительства России Михаил Касьянов во время интервью Константину Эггерту

Михаил Касьянов: Конец эры Путина начался с мятежа Пригожина

Михаил Касьянов: Конец эры Путина начался с мятежа Пригожина

Политика19 ч. назад
Украинское село Невир расположено в трех километрах от границы с Беларусью

Как живут украинские села на границе с Беларусью

Как живут украинские села на границе с Беларусью

Общество21 ч. назад
Снесенный памятник украинско-российской дружбы, 26 апреля 2022 года

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Конфликты6 ч. назад
На главную страницу