ООН продлила мандат на гуманитарные поставки в Сирию

Механизм поставок гуманитарной помощи в Сирию через контрольно-пропускной пункт (КПП) Баб Аль-Хава на границе с Турцией будет действовать еще шесть месяцев, до января 2023 года. Соответствующую резолюцию, предложенную Норвегией и Ирландией, принял Совбез ООН во вторник, 12 июля, после многодневных консультаций.

В поддержку этого документа проголосовали 12 из 15 членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай. США, Великобритания и Франция при голосовании воздержались. В документе оговаривается, что продление мандата после января 2023 года потребует отдельной резолюции.

Вето России на резолюцию по поставкам помощи в Сирию

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, решение по поставкам гуманитарной помощи в Сирию является для жителей этой страны "вопросом жизни и смерти".

Ранее, 8 июля, Совбез ООН не принял два различных проекта резолюции по продлению поставок гуманитарной помощи в Сирию через КПП Баб Аль-Хава. Первый из них, предложенный Ирландией и Норвегией, предполагал продление работы КПП сначала до 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если не будет принята резолюция, говорящая об обратном".

Россия не поддержала эту резолюцию, воспользовавшись своим правом вето, и предложила свой вариант документа. Согласно ему, работа КПП продлялась также на шесть месяцев с возможностью продления на основе отдельной резолюции Совбеза ООН. Такой проект резолюции поддержал лишь Китай.

После этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва будет задействовать свое право вето по любому проекту трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, который не будет соответствовать предложенному Россией тексту.

Трансграничные поставки гуманитарной помощи в Сирию

В июле 2014 года Совбез ООН принял резолюцию, дающую мандат на поставки гуманитарных грузов в Сирию через четыре КПП, расположенных на границах с Иорданией, Ираком и Турцией: Баб-эс-Салям, Баб Аль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. С тех пор это разрешение неоднократно продлевалось.

В резолюции, принятой 10 января 2020 года, Совбез предоставил мандат на пропуск грузов лишь через два из четырех пропускных пунктов: Баб-эс-Салям и Баб-Аль-Хава. А в резолюциях последних двух лет члены Совбеза оставили лишь один пропускной пункт Баб Аль-Хава - на границе с Турцией.

В июне 2022 года на заседании Совбеза ООН Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс указал, что в 2021 году Организация Объединенных Наций отправила через границу в Сирию около 800 грузовиков с продовольственной помощью, медикаментами и вакцинами.

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