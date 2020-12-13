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Фото: Russian Look/picture alliance
Омск
Публикации по теме
Город в России, административный центр Омской области. Численность населения - 1,1 млн человек.
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Контекст
Команда Навального выявила манипуляции с его медкартой
Команда Навального выявила манипуляции с его медкартой
Врачи больницы в Омске убрали из финальной версии медкарты Навального биохимический анализ крови из НИИ Склифосовского.
Здоровье
10.06.2021
10 июня 2021 г.
Как омский врач Мураховский выбирался из леса
Как омский врач Мураховский выбирался из леса
История с бывшим главврачом омской больницы, где лечили Навального, напомнила Сергею Елкину сюжет известной сказки.
Политика
10.05.2021
10 мая 2021 г.
Экс-главврач больницы, где лечили Навального, найден живым
Экс-главврач больницы, где лечили Навального, найден живым
Александр Мураховский пропал без вести во время охоты 7 мая. Он самостоятельно вышел к людям.
Политика
10.05.2021
10 мая 2021 г.
Пропал экс-главврач больницы, где лечили Навального
Пропал экс-главврач больницы, где лечили Навального
По данным "ФедералПресс", Мураховский, министр здравоохранения Омской области, отправился на охоту и пропал без вести.
Политика
09.05.2021
9 мая 2021 г.
Суд не удовлетворил жалобу ФБК на отказ проверять ФСБ
Суд не удовлетворил жалобу ФБК на отказ проверять ФСБ
Алексей Навальный не присутствовал по видеосвязи на заседании 235-го гарнизонного военного суда Москвы.
Правосудие и закон
22.03.2021
22 марта 2021 г.
The Times: вторая попытка отравить Навального
The Times: вторая попытка отравить Навального
Предполагаемые агенты спецслужб России для второй попытки отравления Алексея Навального проникли в больницу Омска.
Общество
13.12.2020
13 декабря 2020 г.
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