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Фото: Russian Look/picture alliance

Омск

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Город в России, административный центр Омской области. Численность населения - 1,1 млн человек.

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Контекст

Алексей Навальный в Москве

Команда Навального выявила манипуляции с его медкартой

Команда Навального выявила манипуляции с его медкартой

Врачи больницы в Омске убрали из финальной версии медкарты Навального биохимический анализ крови из НИИ Склифосовского.
Здоровье10 июня 2021 г.
Карикатура Сергея Елкина. Медведь идет по лесу и тащит на спине короб. И короба выглядывает врач в очках и белом халате и говорит: "Не садись на пенек..." Медведь - сам себе: "С этим доктором одни проблемы".

Как омский врач Мураховский выбирался из леса

Как омский врач Мураховский выбирался из леса

История с бывшим главврачом омской больницы, где лечили Навального, напомнила Сергею Елкину сюжет известной сказки.
Политика10 мая 2021 г.
Александр Мураховский, август 2020 года

Экс-главврач больницы, где лечили Навального, найден живым

Экс-главврач больницы, где лечили Навального, найден живым

Александр Мураховский пропал без вести во время охоты 7 мая. Он самостоятельно вышел к людям.
Политика10 мая 2021 г.
Александр Мураховский, август 2020 года

Пропал экс-главврач больницы, где лечили Навального

Пропал экс-главврач больницы, где лечили Навального

По данным "ФедералПресс", Мураховский, министр здравоохранения Омской области, отправился на охоту и пропал без вести.
Политика9 мая 2021 г.
235-й гарнизонный военный суд Москвы

Суд не удовлетворил жалобу ФБК на отказ проверять ФСБ

Суд не удовлетворил жалобу ФБК на отказ проверять ФСБ

Алексей Навальный не присутствовал по видеосвязи на заседании 235-го гарнизонного военного суда Москвы.
Правосудие и закон22 марта 2021 г.
Алексей Навальный в Москве

The Times: вторая попытка отравить Навального

The Times: вторая попытка отравить Навального

Предполагаемые агенты спецслужб России для второй попытки отравления Алексея Навального проникли в больницу Омска.
Общество13 декабря 2020 г.
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