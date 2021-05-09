Как омский врач Мураховский выбирался из леса

Пропавший на охоте Александр Мураховский - экс-главврач больницы в Омске, где лечили Алексея Навального, - нашелся живым спустя три дня. Эта история напомнила Сергею Елкину сюжет известной сказки.
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Александр Мураховский пропал без вести во время охоты 7 мая. Он самостоятельно вышел к людям и в настоящее время проходит обследование в больнице.
Александр Мураховский, министр здравоохранения Омской области, отправился на охоту и пропал без вести.
Новый министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский заведовал горбольницей №1, куда в августе доставили Навального. Тогда главврач препятствовал отправке оппозиционера на лечение в ФРГ.