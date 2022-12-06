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Оливер Бирхофф
Фото: picture alliance/dpa
ПолитикаГермания

Бирхофф покинул пост менеджера Немецкого футбольного союза

Сергей Ромашенко
30 мин. назад

Оливер Бирхофф объявил об уходе через четыре дня после того, как сборная ФРГ выбыла из борьбы на чемпионате мира в Катаре. Он занимал пост менеджера DFB на протяжении 18 лет.

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Менеджер Немецкого футбольного союза (DFB) Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff) спустя четыре дня после того, как сборная ФРГ выбыла из борьбы на чемпионате мира по футболу в Катаре, объявил об уходе в отставку. 54-летний Бирхофф занимал пост чиновника DFB на протяжении 18 лет. В понедельник, 5 декабря, стороны договорились о расторжении его контракта раньше срока, который истекал в 2024 году.

"Своим уходом я открываю путь для установки новых вех. Некоторые решения, в верности которых мы были убеждены, не оправдались. Никто не сожалеет по этому поводу больше меня. Ответственность за это я беру на себя", - сказал Бирхофф. Тем самым немецкий футбольный функционер подкорректировал свои слова, сказанные после выбывания сборной ФРГ из ЧМ-2022: он заявил, что следующей крупной целью DFB станет подготовка к чемпионату Европы 2024 года.

Оливер Бирхофф пришел в Немецкий футбольный союз в 2004 году. Для него тогда была ввели новую должность спортивного менеджера главной сборной Германии, формально она называлась "управляющий делами сборных и академии". Вместе с тренером сборной Юргеном Клинсманом (Jürgen Klinsmann) он спустя два года привел команду к успеху на чемпионате мира в ФРГ, который назвали "летней сказкой": сборная Германии заняла на этом первенстве третье место. Еще через восемь лет бундестим вместе с Бирхоффом и главным тренером Йоахимом Лёвом (Joachim Löw) бундестим выиграла чемпионат мира, проходивший в Бразилии.

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