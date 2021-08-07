 Олимпиада: россиянки впервые за 25 лет не получили золота по художественной гимнастике | Новости из Германии о России | DW | 07.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Олимпиада: россиянки впервые за 25 лет не получили золота по художественной гимнастике

Израильтянка Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, получив на 0,15 балла больше, чем Дина Аверина.

Дина Аверина и Линой Ашрам

Дина Аверина и Линой Ашрам

Российские художественные гимнастки впервые с 1996 года не завоевали на Олимпийских играх золота в личном многоборье. В субботу, 7 августа, высшая награда в этой дисциплине на Играх в Токио досталась представительнице Израиля Линой Ашрам. Выступавшая за сборную Российского олимпийского комитета (ROC, Russian Olympic Committee) 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина получила серебро, а ее сестра-близнец четырехкратная чемпионка мира Арина Аверина стала четвертой.

Ирина Винер-Усманова о серебре Авериной

Решающими для победы израильтянки стали 0,15 балла. Комментируя этот результат, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила следующее: "Сегодняшнее судейство говорит о том, что художественная гимнастика себя как вид спорта изживает. Если не будут приняты меры необходимые, этот вид спорта вылетит из олимпийской семьи. Не может быть олимпийской чемпионки с такой оценкой. Это вопиющий факт, который войдет в историю, как и случай с Алексеем Немовым" (на Олимпиаде 2004 года в Афинах российский гимнаст Алексей Немов претендовал на золото в программе на перекладине, но по баллам оказался лишь на пятом месте. - Ред.).

По мнению Винер-Усмановой, на Олимпиаде в Токио может идти речь о  "диверсии". "Россию убирают по всем статьям", - подчеркнула она, добавив, что сама "никогда не была политизирована".

Говоря о финале в командном многоборье, который пройдет в воскресенье, 8 августа, глава ВФХГ отметила, что "и там есть такой вариант, чтобы была Болгария первая".

Линой Шарам осталась довольна судейством на Олимпиаде

Со своей стороны, Дина Аверина указала, что у нее "совесть чиста". "Я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида. Я считаю, что выиграла", - сказала она.

Что касается олимпийской чемпионки Линой Шарам, то она прокомментировала свою победу такими словами: "Я считаю, что судейство было отличное. У меня нет к оценкам никаких вопросов".

Смотрите также:

  • Российская делегация на Олимпиаде в Лондоне

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Без шансов на золото в легкой атлетике

    21 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 68 российских легкоатлетов и НОК РФ. Ранее они были отстранены от участия в Олимпиаде по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое поддержал МОК. Спортсмены из России утверждали, что никогда не принимали допинг, но суд в Лозанне счел отстранение законным. Кто из этих 68 атлетов имел шансы на медали Рио?

  • Елена Исинбаева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

    34-летняя прыгунья с шестом Елена Исинбаева - звезда мирового уровня. Она завоевала десятки высших наград, в том числе две золотых и одну бронзовую олимпийские медали. Обладательница мирового рекорда собиралась принять участие в Олимпиаде в последний раз и обоснованно рассчитывала на победу.

  • Сергей Шубенков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Восходящая звезда Сергей Шубенков

    25-летний барьерист Сергей Шубенков находится на пике спортивной формы, уверены эксперты. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами, ранее Шубенков три раза становился чемпионом Европы. Разумеется, он претендовал и на медали Олимпиады в Рио.

  • Мария Кучина

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная чемпионка мира Мария Кучина

    В свои 23 года прыгунья в высоту Мария Кучина успела выиграть два чемпионата мира (один из них - в закрытых помещениях) и дважды стала чемпионкой Европы (один раз под крышей). По мнению спортивных специалистов, Кучина имела серьезные шансы быть на олимпийском пьедестале.

  • Иван Ухов

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Олимпийский чемпион Иван Ухов

    После золотой медали на Олимпиаде в Лондоне от 30-летнего прыгуна в высоту Ивана Ухова ждали новых побед. В 2014 году он установил личный рекорд - 2,41 метра и в Бразилии надеялся бороться за второе олимпийское золото.

  • Антонина Кривошапка

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Серебряный призер Лондона Антонина Кривошапка

    28-летняя Антонина Кривошапка специализируется в беге на 400 метров. На Олимпиаде в Лондоне она завоевала серебряную медаль в составе российской эстафетной четверки. В активе Кривошапки также медали разного достоинства с чемпионатов мира и Европы.

  • Анжелика Сидорова

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова

    25-летняя прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила на чемпионате Европы 2014 года, а в 2015-м завоевала высшую награду на чемпионате континента в закрытых помещениях. Ее личный рекорд - 4,85 м. Для сравнения: американка Дженнифер Сур золото Олимпиады в Лондоне завоевала с результатом 4,75 м, поэтому Сидорова вполне могла претендовать на медали в Рио-де-Жанейро.

  • Александр Меньков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгун в длину Александр Меньков

    25-летний Александр Меньков в 2013 году одержал победы на чемпионате мира и чемпионате Европы в закрытых помещениях. В прыжковом секторе в Рио он наверняка смог бы поспорить за высокое место.

  • Екатерина Конева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья Екатерина Конева

    27-летная Екатерина Конева добилась успехов в тройном прыжке, завоевав серебро чемпионата мира в 2013 году, золото на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014-м и высшую награду на чемпионате Европы 2015 года также в закрытых помещениях.

  • Спортсменки российской сборной

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Будет ли отстранена вся олимпийская сборная России?

    Делегация легкоатлетов - самая большая в российской олимпийской дружине. Всего в национальную команду, собиравшуюся в Бразилию, входят 387 спортсменов, отстранение легкоатлетов снижает ее численность почти на 20 процентов. Впрочем, пока под вопросом и участие в Играх всех остальных спортсменов РФ. Решение на этот счет МОК примет в течение недели. Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019)

Контекст

Спортсмены из России получили еще 4 олимпийские медали в Токио

Борец Сидаков завоевал в Японии олимпийское "золото". А бокс и велогонки принесли атлетам из РФ "серебро" и 2 "бронзы". Российские спортсмены - на пятой строчке медального зачета Олимпиады в Токио.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как спортсменка Кристина Тимановская бежала от режима (02.08.2021)  

WADA послало российский спорт в нокаут на четыре года (09.12.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко  

Белорусские спортсмены о своем отъезде: "После Олимпиады за нами бы пришли"  

Европейские пожарные и спецтехника помогут Греции в борьбе с огнем  