Олимпиада: россиянки впервые за 25 лет не получили золота по художественной гимнастике

Российские художественные гимнастки впервые с 1996 года не завоевали на Олимпийских играх золота в личном многоборье. В субботу, 7 августа, высшая награда в этой дисциплине на Играх в Токио досталась представительнице Израиля Линой Ашрам. Выступавшая за сборную Российского олимпийского комитета (ROC, Russian Olympic Committee) 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина получила серебро, а ее сестра-близнец четырехкратная чемпионка мира Арина Аверина стала четвертой.
Ирина Винер-Усманова о серебре Авериной
Решающими для победы израильтянки стали 0,15 балла. Комментируя этот результат, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила следующее: "Сегодняшнее судейство говорит о том, что художественная гимнастика себя как вид спорта изживает. Если не будут приняты меры необходимые, этот вид спорта вылетит из олимпийской семьи. Не может быть олимпийской чемпионки с такой оценкой. Это вопиющий факт, который войдет в историю, как и случай с Алексеем Немовым" (на Олимпиаде 2004 года в Афинах российский гимнаст Алексей Немов претендовал на золото в программе на перекладине, но по баллам оказался лишь на пятом месте. - Ред.).
По мнению Винер-Усмановой, на Олимпиаде в Токио может идти речь о "диверсии". "Россию убирают по всем статьям", - подчеркнула она, добавив, что сама "никогда не была политизирована".
Говоря о финале в командном многоборье, который пройдет в воскресенье, 8 августа, глава ВФХГ отметила, что "и там есть такой вариант, чтобы была Болгария первая".
Линой Шарам осталась довольна судейством на Олимпиаде
Со своей стороны, Дина Аверина указала, что у нее "совесть чиста". "Я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида. Я считаю, что выиграла", - сказала она.
Что касается олимпийской чемпионки Линой Шарам, то она прокомментировала свою победу такими словами: "Я считаю, что судейство было отличное. У меня нет к оценкам никаких вопросов".
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