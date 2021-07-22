 Олимпиада: немка Михамбо взяла золото по прыжкам в длину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2021

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Мир

Олимпиада: немка Михамбо взяла золото по прыжкам в длину

Последний раз Германия завоевывала олимпийское золото по прыжкам в длину у женщин в 2000 году.

Немецкая легкоатлетка Малайка Михамбо, завоевавшая золотую медаль по прыжкам в длину на Олимпиаде-2020 в Токио

Немецкая легкоатлетка Малайка Михамбо

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Германии во вторник, 3 августа, пополнила свою копилку еще одной золотой медалью. Уроженка Хайдельберга Малайка Михамбо (Malaika Mihambo) отличилась в прыжках в длину с результатом в 7,00 метров.

Это - первая высшая олимпийская награда для Германии в данной дисциплине за 21 год. В 2000 году (а ранее - в 1992 году) подобное достижение на Олимпийских играх продемонстрировала Хайке Дрекслер (Heike Drechsler). Кроме Дрекслер и Михамбо, лишь двум немецким легкоатлеткам в послевоенной истории страны удавалось стать олимпиониками в этой дисциплине: Хайде Розендаль-Эккер (Heide Rosendahl-Ecker) в 1972 году в Мюнхене и Ангеле Фойгт (Angela Voigt, выступала за ГДР) в 1976 году в Монреале.

На Играх в Токио серебро по прыжкам в длину у женщин досталось четырехкратной чемпионке мира, обладательнице золотой медали на Олимпиаде в Лондоне Бритни Риз из США. На третьей ступени пьедестала почета оказалась нигерийка Эсе Бруме.

В декабре 2020 года Малайка Михамбо во второй раз за свою спортивную карьеру была признана в Германии спортсменкой года.

Неофициальный медальный зачет в Токио

К моменту публикации материала DW у олимпийской сборной Германии было 28 медалей: по 7 золотых и серебряных, а также 14 бронзовых. С этим результатом немцы занимают седьмую строчку в общем неофициальном зачете, непосредственно за сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Oympic Committee), у которой в копилке 50 наград: 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых.

Лидирует в неформальном зачете по-прежнему Китай, завоевавший 65 медалей. 30 из них - высшего достоинства, 19 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте остаются американцы с 66 медалями, из которых 22 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых. Япония закрепилась на третьем месте с 34 медалями: 18 золотыми, 6 серебряными и 10 бронзовыми.

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    Автор: Антье Биндер, Инга Ваннер


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