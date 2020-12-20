В Германии назвали спортсменов года

Легкоатлетка Малайка Михамбо (Malaika Mihambo) и хоккеист Леон Драйзайтль (Leon Draisaitl) были признаны в Германии спортсменами года на прошедшей в воскресенье, 20 декабря, в Баден-Бадене торжественной церемонии. Церемония не была отменена, несмотря на пандемию, немногочисленных гостей и просили пройти тест на коронавирус, кроме того, перед церемонией гостям измеряли температуру.

Лучшей командой с большим отрывом была признана мюнхенская "Бавария", выигравшая в этом году как "Лигу чемпионов", так и национальный чемпионат. Немецкий теннисист Александр Зверев, имеющий российские корни, занял среди спортсменов года шестое место, а Малайка Михамбо завоевала этот титул второй год подряд.

Нынешний год был отмечен отменой большинства спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Национальные и европейские чемпионаты практически по всем видам спорта были приостановлены на несколько месяцев и возобновились без зрителей или с ограничениями по числу зрителей. Олимпиада и Чемпионат Европы по футболу были перенесены.

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