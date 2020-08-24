 ″Бавария″ выиграла Суперкубок УЕФА в дополнительное время | Футбол | DW | 24.09.2020

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Футбол

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА в дополнительное время

Мюнхенский футбольный клуб вслед за Лигой чемпионов выиграл и Суперкубок УЕФА. В матче с испанской "Севильей" дело дошло до овертайма.

Футболисты Баварии в матче за Суперкубок УЕФА против Севильи, 24 сентября 2020 года

Футболисты "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА против "Севильи", 24 сентября 2020 года

Мюнхенская "Бавария" выиграла футбольный Суперкубок УЕФА. Немецкий клуб обыграл испанскую "Севилью" со счетом 2:1 в матче за этот трофей, состоявшемся в четверг, 24 сентября, на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

В начале игры счет с пентальти открыли севильцы: отличился аргентинский полузащитник Лукас Окампос. "Бавария" выровняла положение еще в первом тайме благодаря голу Леона Горецки (Leon Goretzka). Во втором тайме команды играли ровно, и игра перешла в дополнительное время. Решающий мяч в овертайме забил испанский игрок "Баварии" Хави Мартинес.

Эта победа принесла мюнхенцам второй Суперкубок УЕФА в истории клуба. "Бавария" остается единственной командой из Германии, побеждавшей в данном турнире. "Севилья" проиграла уже свой пятый матч за суперкубок, установив антирекорд в этом соревновании. В Суперкубке УЕФА встречаются победители двух главных клубных турниров Европы - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Он разыгрывается с 1972 года.

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    Автор: Инга Ваннер


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