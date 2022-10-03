Олаф Шольц призвал защищать единство Украины

Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он выступил с речью по случаю Дня германского единства.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал защищать в том числе единство Украины. "Мы держимся вместе и поддерживаем Украину и ее граждан в их борьбе за свободу, единство и справедливость", - сказал Шольц в видеообращении в понедельник, 3 октября, обнародованном по случаю Дня германского единства. Он подчеркнул, что ФРГ оказывает поддержку Киеву уже долгое время и дала понять президенту РФ Владимиру Путину, что "насилием нельзя сдвинуть границы". Канцлер также заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

В этом году торжества по случаю 32-й годовщины воссоединения Германии проходят в Эрфурте. Праздничные мероприятия организует федеральная земля Тюрингия, председательствующая в бундесрате.

В экуменическом богослужении в Эрфуртском кафедральном соборе, которое прошло в первой половине дня, участвовали Олаф Шольц, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) и премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow).

"Наша демократия сильна. Но эта сила может развиваться только тогда, когда мы действуем сообща. День германского единства помогает осознать, как много мы можем достичь вместе", - сказала Бас на торжественной церемонии, состоявшейся после богослужения.

Шольц встретится с Макроном в Берлине

Ожидается, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 3 октября проведет прием граждан. У канцлера Олафа Шольца по случаю празднования Дня германского единства вечером запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине. Политики намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также последствия войны, развязанной Россией в Украине, и будущее Европейского Союза.

День германского единства отмечается в ФРГ ежегодно 3 октября. В этот день в 1990 году - менее чем через год после падения Берлинской стены - Германская Демократическая Республика официально воссоединилась с Федеративной Республикой Германия.

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