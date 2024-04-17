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Однокурсницу Путина назначили председателем Верховного суда

Кирилл Шестаков
17 апреля 2024 г.

Ранее на пост главы ВС Ирину Подносову рекомендовал Владимир Путин. За ее назначение проголосовали 167 сенаторов единогласно.

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Статуя богини правосудия Фемиды у Верховного суда РФ
Статуя Фемиды у Верховного суда РФФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда (ВС) Российской Федерации. За ее назначение проголосовали 167 сенаторов единогласно, сообщает издание РБК в среду, 17 апреля. Ранее кандидатуру 70-летней Подносовой на пост главы ВС рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ, а через 8 дней представление в Совфед внес Владимир Путин. Подносова была единственным кандидатом на пост. В ходе заседания Совфеда она заявила о намерении перенести Верховный суд из Москвы в Санкт-Петербург.

Должность председателя Верховного суда освободилась после смерти Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 года.

"Все понимают, кто за ней стоит"

Ирина Подносова была однокурсницей Владимира Путина на юридическом факультете Ленинградского университета, который они окончили в 1975 году. С 1990-х годов она работала судьей в Лужском городском суде Ленинградской области, позднее занимала руководящие должности в Ленинградском областном суде.

В 2020 году Подносова была назначена главой экономической коллегии ВС, хотя "не имеет никакого отношения к арбитражной системе", указывала газета "Коммерсант". По данным источников газеты, Подносова считается влиятельным человеком в российской судебной системе, поскольку "все понимают, кто за ней стоит". 

 

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