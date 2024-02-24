  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

Евгений Жуков
24 февраля 2024 г.

В последние годы Верховный суд России под председательством Лебедева принял много критикуемых решений.

https://p.dw.com/p/4cpbz
Вячеслав Лебедев (фото из архива)
Вячеслав Лебедев (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa

В Москве умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Информацию о его кончине 23 февраля подтвердила в субботу, 24 февраля, пресс-служба Верховного суда. По сведениям "Коммерсанта", причиной смерти Лебедева на 81-м году жизни стало онкологическое заболевание.

Вячеслав Лебедев занимал должность председателя Верховного суда РФ с 1991 года, а до этого два года являлся председателем Верховного суда РСФСР.

В последние годы Верховный суд РФ под председательством Лебедева принял целый ряд решений, резко раскритикованных правозащитниками и странами Запада. В частности, он объявил "экстремистским" и запретил несуществующее "международное движение ЛГБТ", постановил ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал", а также объявил, что "частичная мобилизация", начавшаяся осенью 2022 года в связи с войной в Украине, будет продолжаться вплоть до ее отмены, напоминает издание "Медуза".

Смотрите также:

Как судили "Мемориал"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЛГБТ-флаг на здании посольства США

Кто сейчас помогает ЛГБТ-людям из России?

Кто сейчас помогает ЛГБТ-людям из России?

DW расспросила помогающие квир-людям из и в России организации о том, как они работают в новых условиях и как пробуют менять законы.
Права человека7 декабря 2023 г.