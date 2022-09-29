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Вид на Рейнский водопад и замок Лауфен в Шаффхаузене
Вид на Рейнский водопад и замок Лауфен в ШаффхаузенеФото: picture-alliance/imageBROKER/Lilly
КультураГермания

Рейн: как великая река меняла судьбы людей

Вера Лунева
34 мин. назад

В Германии стартует впечатляющий проект: музеи Германии, Франции и Швейцарии объединятся для проведения почти сорока выставок, посвященных реке Рейн.

https://www.dw.com/ru/odin-rejn-tri-strany-38-vystavok-masstabnyj-muzejnyj-proekt-startuet-v-germanii/a-63273241

В четверг, 29 сентября, в музейном комплексе Райс-Энгельхорн (Reiss-Engelhorn-Museen) в немецком Мангейме состоится открытие трехстороннего международного проекта - серии выставок о Рейне "Der Rhein / Le Rhin", которые пройдут до лета 2023 года в разных музеях Германии, Швейцарии и Франции.

Объединение музеев Museums-PASS-Musées каждые четыре года представляет международные серии выставок на одну общую тему. Для этого кураторы и представители музеев-участников каждые полгода регулярно встречаются для обсуждения совместной работы. Так рождаются интересные идеи и проекты. Например, в 2014 году участниками было проведено 35 выставок, посвященных Первой мировой войне, в 2018 и 2019 годах - 30 выставок о событиях периода 1918-1919 годов в Европе. Актуальная серия выставок станет крупнейшим в Европе посвящением великой реке - Рейну. Координатором проекта выступит "Музей трех стран" в Лёррахе на юге Германии (Dreiländermuseum Lörrach).

Рейн: "Ах, волны! Ах, туман! Ах, берега! Ах, замки!"

Это - строчка из стихотворения Саши Черного "На Рейне", которое было написано более 100 лет назад, но и сегодня великая река - это и сосредоточение важных промышленных предприятий, и источник вдохновения для бесчисленных произведений культуры и искусства.

Скала Лорелей на акварели 1873 года
Скала Лорелей на акварели 1873 годаФото: akg-images/picture alliance

Бывший когда-то разделительной границей между Римской империей и Германией, сегодня Рейн объединяет разный культурный и исторический опыт народов, живущих на его берегах. Поэтому задача музеев - показать все многообразие традиций и отношения к реке жителей Франции, Швейцарии и Германии. 

В поддержку проекта выходит книга, где 40 авторов в 27 текстах с разных перспектив и позиций рассказывают о Верхнем Рейне - от швейцарского Шаффхаузена до немецкого Бингена. Исторические справки и иллюстрации для издания были предоставлены "Музеем трех стран".

Тематика предстоящих выставок охватывает главные вехи истории соседства человека и реки. Зритель может окунуться в древность с "Аве, Цезарь! Римляне, галлы и германцы на Рейне" в швейцарском Базеле, чтобы потом вернуться в современность с выставкой "Три страны. Одна среда. Бесконечное разнообразие" в немецком Фрайбурге. 

"Рейн у города Брухзаль", фотография Роберта Хойссера с выставки "Мир Верхнего Рейна" в МангеймеФото: © Robert Häusser – Robert-Häusser-Archiv/Curt-Engelhorn-Stiftung, Mannheim

Река, мосты и люди 

Рейн - река, с которой связаны и судьбы известных личностей. Так, в немецком городке Келе пройдет выставка "Рейн. Мосты. Люди", в которой показаны истории королевы Франции Марии Антуанетты, Зигмунда Фрейда (Siegmund Freud), драматурга Бомарше, чьи жизни изменились после того, как они пересекли Рейн в немецком Келе и оказались во французском Страсбурге. Другими темами выставок стали экология и природа, судоходство, археология, технологии. Но их всех объединяет одно - великая река.   

Выставки пройдут под патронатом организации "Конференция Верхнего Рейна", которая содействует трансграничному сотрудничеству между тремя соседними странами в регионе Верхний Рейн. Председателем Конференции ежегодно становится представитель одной из трех стран. В этом году им стал Беат Янс (Beat Jans) - глава правительства швейцарского кантона Базель-Штадт.

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