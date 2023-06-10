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Обвиняемый в атаке с ножом во Франции взят под стражу

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Сириец, подозреваемый в атаке с ножом в Анси и ранении четырех детей и двух пенсионеров, помещен под стражу, сообщила прокурор.

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На месте атаки в Анси
На месте атаки в АнсиФото: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Сириец, подозреваемый в атаке с ножом в Анси на востоке Франции и ранении четырех детей и двух пенсионеров, помещен под стражу. Об этом сообщила в субботу, 10 июня, прокурор города Лин Бонне-Матис.

По ее словам, мужчине 1991 года рождения предъявлено обвинение в покушении на убийство и сопротивлении аресту с применением оружия. Подозреваемый решил не давать показаний под стражей и когда предстанет перед судьями, пишет Reuters. Нападавшего осмотрел психиатр, который пришел к выводу, что состояние здоровья обвиняемого совместимо с его содержанием под стражей.

"В настоящее время преждевременно оценивать его мотивы", - сказала Бонне-Матис. Как она добавила, пока нет никаких признаков того, что мужчина руководствовался террористическими побуждениями.

Раненые дети остаются в больнице

Раненые больше не находятся в критическом состоянии, но четверо детей все еще остаются в больнице, уточнила прокурор.

Нападение произошло 8 июня на детской площадке в парке на берегу озера Анси. Подозреваемый был "задержан благодаря быстрому вмешательству полиции", сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По данным французских СМИ, сириец запрашивал убежище во Франции. В апреле он получил статус беженца в Швеции. По данным издания BFMTV, мужчина женат на шведке и является отцом трехлетнего ребенка. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал атаку на детей актом абсолютной трусости.

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