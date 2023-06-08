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Ножевая атака в Анси: ранены 6 человек, включая 4 детей

Сергей Куприков
36 мин. назад

Четверо детей в возрасте от одного года до трех лет и двое взрослых получили ножевые ранения во французском городе Анси. Подозреваемый задержан.

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Детская площадка в парке на берегу озера Анси
Нападение произошло на детской площадке в парке на берегу озера АнсиФото: Laurent Cipriani/AP Photo/picture alliance

В городе Анси на востоке Франции в результате ножевой атаки в четверг, 8 июня, ранены четверо детей в возрасте от одного года до трех лет и двое взрослых. Один из взрослых, а также двое детей находятся в критическом состоянии. Нападение произошло на детской площадке в парке на берегу озера Анси. Подозреваемый в нападении "задержан благодаря быстрому вмешательству полиции", сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Французские СМИ сообщают, что речь идет о 32-летнем сирийце Абдалмасихе Х., запрашивавшем убежище во Франции. В апреле нынешнего года он получил статус беженца в Швеции. По данным издания BFMTV, Абдалмасих Х. женат на шведке и является отцом трехлетнего ребенка. Следственные органы не располагают какими-либо подтверждениями того, что нападение в Анси было терактом, сообщила местная прокуратура. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал атаку на детей актом абсолютной трусости. "Дети и взрослые находятся между жизнью и смертью. Нация в шоке. Наши мысли с ними, а также с их семьями и работниками спасательных служб", - написал Макрон в микроблоге Twitter.

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