Обвал курса рубля: в чем настоящая причина?

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Сообщения об усилении контингента НАТО в Восточной Европе на фоне опасений о вторжении России в Украину спровоцировали обвал рубля. Что еще повлияло на российскую валюту, знает Сергей Елкин.
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Курс российского рубля обрушился до минимума с конца 2020 года после заявления НАТО об усилении контингента в Восточной Европе. После решения ЦБ РФ он несколько стабилизировался.
В Белом доме сообщили о консультациях с союзниками о возможной переброске сил в Восточную Европу. Около 8500 солдат США приведены в повышенную боеготовность, заявили в Пентагоне.