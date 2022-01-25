Обвал курса рубля: в чем настоящая причина?

Экс-советник Меркель: Единство Запада по Украине впечатлило Россию

Запад послал ясный сигнал России, который способен остановить ее от вторжения в Украину, заявил в интервью DW будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.