 Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2022

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Россия

Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке

Курс российского рубля обрушился до минимума с конца 2020 года после заявления НАТО об усилении контингента в Восточной Европе. После решения ЦБ РФ он несколько стабилизировался.

Здание ЦБ РФ в Москве

Здание ЦБ РФ в Москве

Российский Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке с 15 часов мск в понедельник, 24 января. Решение принято в рамках реализации механизма бюджетного правила "в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", заявил в тот же день российский регулятор.

Решение о возобновлении покупки валюты на внутреннем рынке будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках, указывается в заявлении. Регулятор также сообщил, что имеет достаточно инструментов для предотвращения угрозы для финансовой стабильности.

Курс рубля значительно упал после заявления НАТО

В тот же день курс российского рубля обрушился до многомесячных минимумов. В середине дня на фоне заявлений НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу доллар США стоил 79,12 рубля, что стало максимумом с ноября 2020 года. После заявления ЦБ РФ курс рубля несколько стабилизировался.

Запад подозревает Москву в намерении вторгнуться в Украину и грозит Москве беспрецедентными санкциями в случае такого вторжения, указывая на данные, свидетельствующие о дислокации у границ Украины до 100 тысяч военнослужащих РФ. Кремль отрицает подготовку к войне и со своей стороны требует от НАТО гарантий непринятия Украины в состав Североатлантического альянса. Тот считает требование Москвы неприемлемым.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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