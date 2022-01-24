Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке

Российский Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке с 15 часов мск в понедельник, 24 января. Решение принято в рамках реализации механизма бюджетного правила "в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", заявил в тот же день российский регулятор.

Решение о возобновлении покупки валюты на внутреннем рынке будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках, указывается в заявлении. Регулятор также сообщил, что имеет достаточно инструментов для предотвращения угрозы для финансовой стабильности.

Курс рубля значительно упал после заявления НАТО

В тот же день курс российского рубля обрушился до многомесячных минимумов. В середине дня на фоне заявлений НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу доллар США стоил 79,12 рубля, что стало максимумом с ноября 2020 года. После заявления ЦБ РФ курс рубля несколько стабилизировался.

Запад подозревает Москву в намерении вторгнуться в Украину и грозит Москве беспрецедентными санкциями в случае такого вторжения, указывая на данные, свидетельствующие о дислокации у границ Украины до 100 тысяч военнослужащих РФ. Кремль отрицает подготовку к войне и со своей стороны требует от НАТО гарантий непринятия Украины в состав Североатлантического альянса. Тот считает требование Москвы неприемлемым.

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