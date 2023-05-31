День 462-й войны: Украина наносит удары по Белгородчине

На 462-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Обстрелы российской территории

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о резком обострении ситуации в Шебекино. За минувшие сутки город неоднократно подвергался обстрелам. "Идет обстрел Шебекино. На одном из промышленных предприятий есть возгорание", - рассказал губернатор. Ранее он заявил, что ночью по городу был нанесен массированный удар, в результате которого пострадали четыре человека. По словам Гладкова, в результате обстрела были повреждены 8 многоквартирных и 4 частных дома, школа и 2 административных здания. "Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж", - говорится в сообщении Гладкова. Губернатор также сообщил, что в селе Графовка повреждено административное здание и продуктовый магазин. Ранее под обстрел попали села Новопетровка и Богун-Городок, где пострадал один человек.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Кореневского района. По словам губернатора, пострадали двое строителей, работавших на защитной линии вдоль госграницы.

В Краснодарском крае на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник, сообщил оперштаб региона. "Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло", - заявили местные власти.

Германия: Украина вправе наносить удары по России

Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в ответ на вопрос корреспондента DW об атаке дронов на Москву. В то же время Хебештрайт отметил, что официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова Хебештрайта заявил, что "рано или поздно европейским государствам<...> придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится".

Администрация президента США Джо Байдена "в частном порядке и публично дала понять украинцам, что не поддерживает атаки на российскую территорию", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Мы собираемся продолжать давать им (Украине. - Ред.) то, что им нужно для самообороны и защиты своей территории, украинской земли, но мы не поддерживаем нападения на Россию. Мы согласны с тем, что украинцы имеют право на самооборону - за последние 15 месяцев мы почти ничего не делали, кроме как помогали им защищаться и защищать свою территорию от этой российской агрессии. Мы сказали, что не хотим поощрять или способствовать нападениям внутри России, потому что мы не хотим, чтобы война эскалировалась за пределы того насилия, которое уже обрушилось на украинский народ", - сказал Кирби.

Путин преуменьшает значение атаки дронов на Москву

Президент России Владимир Путин попытался преуменьшить значение атаки дронов на Москву и Подмосковье, чтобы "не показывать, насколько ограничены его возможности принять против Украины ответные меры", полагает американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики приводят слова Путина, сказавшего, что удар беспилотниками по Москве стал "ответом Киева" на воздушные удары России, в частности, по штабу Главного управления разведки Украины "два-три дня назад". Акцент главы государства на прошлых и текущих ракетных ударах РФ, вероятно, является попыткой показать, что Россия якобы уже активно принимает ответные меры, и ей не нужно реагировать на "дальнейшие украинские провокации", считают эксперты ISW. По их мнению, Путин отдавал приказы о массированных воздушных ударах по Украине из-за неспособности ВС РФ добиться существенных успехов на поле боя.

Владимир Путин во время атак дронов на московский регион "с очень большой долей вероятности" ночевал в своей резиденции в Ново-Огарево, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник. По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Из опубликованного депутатом Госдумы Александром Хинштейном списка сбитых в Подмосковье дронов следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники в нескольких километрах от резиденции Путина. Когда в начале мая над Кремлем были сбиты два БПЛА, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на президента. В этот раз Кремль не давал подобных оценок.

Российские удары по Украине

Минобороны России утверждает, что 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Украинская сторона это сообщение пока не комментировала.

Российские войска вновь обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате артиллерийских ударов разрушены и повреждены несколько домов и построек, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Лондон: Россия теряет инициативу

Россия с начала мая заметно уступила инициативу в войне и скорее реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к своим военным целям, полагает Минобороны Великобритании. В течение месяца Россия 20 раз наносила ночные удары ракетами и беспилотниками по территории Украины, но не добилась успехов в достижении своих вероятных целей - нейтрализации украинской ПВО и поражении сил, готовящихся к контрнаступлению, указывает британская разведка.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей Украины, за сутки украинские силы отбили 22 атаки противника, заявил Генеральный штаб ВСУ. "За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный авиаудар по территории Украины, применив ударные БПЛА "Shahed". Почти все дроны были уничтожены", - говорится в заявлении Генштаба.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что отправил в Следственный комитет и Прокуратуру России письма с просьбой проверить "ряд высших функционеров министерства обороны Российской Федерации" по факту "совершения преступления при подготовке и в ходе проведения СВО". "Данные письма опубликованы не будут, ввиду того что этим будут заниматься следственные органы", - сообщил Пригожин, не уточнив, на кого именно он пожаловался. Агентство Reuters называет это обращение Пригожина "его самым вопиющим публичным вызовом высшему военному руководству" России.

Саммит без участия России

Украина и ее союзники планируют провести в Париже саммит мировых лидеров без участия России с целью заручиться поддержкой условий Киева о прекращении войны, сообщила газета The Wall Street Journal. Мероприятие может состояться до ежегодного саммита НАТО 11 июля. По словам собеседников WSJ, европейские официальные лица работают с Киевом над предложенным Украиной мирным планом из 10 пунктов с целью сделать его более приемлемым для таких важных держав, как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. Точный список участников возможного саммита пока не определен, но европейские дипломаты работают над привлечением к участию лидеров Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и других незападных стран, пишет WSJ. Президент США Джо Байден и руководители других стран НАТО также будут приглашены на саммит.

Новый пакет американской помощи

США выделяет новый, уже 39-й пакет военной помощи Украине. "В рамках этого пакета мы снабдим Украину дополнительными боеприпасами для Patriot, а также дадим больше систем ПВО Avenger и Stinger, и конечно, боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковых вооружений", - сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме. К концу апреля общая стоимость военной помощи США Украине достигала примерно $36 млрд.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Запад предоставить Украине "осязаемые и надежные" гарантии безопасности, подчеркнув, что Украина "сегодня защищает Европу". "Именно поэтому я выступаю за то, чтобы в ближайшие недели это стало предметом коллективных переговоров: предложить Украине материальные и надежные гарантии безопасности", - сказал Макрон. По его словам, Украине можно предложить "что-то между безопасностью, предоставляемой Израилю, и полноценным членством" в НАТО.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт выразила решительную поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии, и подчеркнула, что странам НАТО в преддверии июльского саммита в Вильнюсе необходимо согласовать единое мнение по вопросу о приеме Украины в Североатлантический альянс. "Я думаю, очень важно сказать Украине, что у нас по-прежнему политика открытых дверей. И вопрос не в том, должна ли Украина стать членом НАТО или нет, а в том, когда и как это произойдет", - сказала она в интервью DW.

Вывоз украинских детей

Россия за время войны могла насильно вывезти из Украины 2,5 тысячи сирот, подсчитало издание "Важные истории". Журналисты изучили российский банк данных детей, оставшихся без попечения родителей. В нем публикуют фото и имена сирот, которых можно взять под опеку или усыновить. За прошлый год детей в списке стало на 2450 больше, чем в среднем за предыдущие шесть лет - рост произошел за счет вывезенных из Украины детей, пишут "Важные истории". Некоторые из них до депортации находились в детских домах, у других - родители погибли в результате российского вторжения.

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