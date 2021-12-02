 ОБСЕ критикует отсутствие прогресса в решении конфликта в Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2021

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Европа

ОБСЕ критикует отсутствие прогресса в решении конфликта в Украине

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Швеции заявила о необходимости переломить тенденцию развития ситуации на востоке Украины, где наблюдается эскалация. Ее немецкий коллега считает этот конфликт угрозой миру в регионе.

Украинский солдат на КПВВ Гнутово неподалеку от Мариуполя

Украинский солдат на КПВВ "Гнутово" неподалеку от Мариуполя

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подвергла критике отсутствие прогресса в разрешении многолетнего вооруженного конфликта в Украине. "Гуманитарные потребности должны быть выше политических соображений", - заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в четверг, 2 декабря, в Стокгольме, где началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Специальной наблюдательной миссии (СММ) ОБСЕ должен быть предоставлен неограниченный доступ на всей территории Украины, настаивает глава МИД Швеции, которая в этом году председательствует в ОБСЕ. Указав, что атмосфера недовольства может перерасти в атмосферу конфронтации и что спустя почти восемь лет после начала конфликта в Украине кризис европейской безопасности эскалирует, Линде заявила о необходимости "переломить эту тенденцию".

Она также назвала "тревожным сигналом" наблюдающуюся в последние месяцы напряженность в отношениях между Беларусью и соседними государствами в связи с тем, что тысячи мигрантов пытаются пересечь внешние границы ЕС, проникнув из Беларуси в Польшу или страны Балтии.

Мас: Конфликт в Украине угрожает миру в регионе

"2021 год был действительно трудным годом для ОБСЕ", - отметил и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). По его словам, конфликт на востоке Украины угрожает миру в регионе и остается для всех главной проблемой. Ввиду многочисленных серьезных кризисов немецкий политик призвал укреплять диалог посредством ОБСЕ. "Здесь мы говорим друг с другом, а не только друг о друге", - подчеркнул Мас, выступая на пленарном заседании организации.

По данным НАТО, Россия вновь стянула к границе с Украиной большой контингент войск, тяжелое вооружение и беспилотники. В Киеве количество российских солдат на границе оценивают в 115 тысяч человек.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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